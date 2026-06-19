Новак поручил подготовить анализ ценообразования на нефтепродукты

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Новак поручил подготовить анализ ситуации с ценообразованием на нефтепродукты в стране.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак поручил профильным ведомствам подготовить подробный анализ ситуации с ценообразованием на нефтепродукты в стране, сообщило правительство России по итогам заседания штаба по нефтепродуктам.
"Вице-премьер поручил профильным ведомствам подготовить подробный анализ ситуации с ценообразованием на нефтепродукты", - говорится в сообщении.