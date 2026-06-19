Ефимов: в Нагатине-Садовниках реализуют шесть проектов КРТ

© Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Шесть проектов КРТ реализуют в московском районе Нагатино-Садовники, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

"В Нагатине-Садовниках в стадии реализации находится уже шесть проектов комплексного развития территорий – больше всего среди всех районов Южного административного округа. Редевелопмент почти 38 гектаров депрессивных участков нацелен на обновление устаревшего жилого фонда, создание новых центров притяжения и развития", - приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса.

В сообщении указывается, что всего в рамках шести проектов планируется возвести свыше миллиона квадратных метров недвижимости. Из них более 685 тысяч "квадратов" современного жилья, а около 377,2 тысячи квадратных метров - объектов общественно-делового назначения. Кроме того, рядом с жилой застройкой построят образовательный комплекс.