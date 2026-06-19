Россиянам объяснили, почему смартфон быстрее теряет заряд в жару

Мужчина идет по одной из улиц в Москве. Архивное фото

Мужчина идет по одной из улиц в Москве

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Летом смартфон может быстрее нагреваться и терять заряд не из-за самой температуры воздуха, а из-за неправильного обращения с устройством, сообщает RT со ссылкой на руководителя центра по исследованию и тестированию абонентского оборудования "МегаФона" Александр Джакония.

По его словам, температура около +30 градусов сама по себе не опасна для смартфона, если пользоваться им недолго — например, ответить на звонок или проверить сообщения. Проблемы начинаются, когда устройство долго находится под прямыми солнечными лучами, лежит на горячем песке, нагретом металле или одновременно выполняет ресурсоемкие задачи.

"При этом важно не только то, насколько сильно нагрелся компонент, но и как долго устройство находится в экстремальных условиях. Современные гаджеты часто предупреждают пользователя о перегреве и могут сами отключиться, чтобы избежать повреждений", — объяснил Джакония.

Особенно сильно смартфон нагревается во время игр, зарядки, видеосъемки, работы с тяжелыми файлами и других задач, которые создают дополнительную нагрузку на процессор и аккумулятор. Если при этом гаджет лежит на солнце или в плотном чехле, риск перегрева становится выше.

Жара также влияет на аккумулятор. По словам эксперта, литиевые батареи сильнее страдают от холода, однако длительное воздействие высоких температур тоже ускоряет старение аккумулятора и постепенно снижает его емкость. Из-за этого телефон со временем может быстрее разряжаться.

Джакония предупредил, что перегретый смартфон нельзя резко охлаждать в холодильнике или обкладывать льдом. Из-за перепада температур внутри корпуса может появиться конденсат, а это повышает риск коррозии и повреждения электроники.

"Лучше всего убрать смартфон в тень, снять с него чехол и на время прекратить активное использование. Устройство должно остыть естественным образом, без резкого перепада температур", — отметил эксперт.

Носить телефон в кармане летом можно, но важно учитывать ткань и условия. Хлопок и лен лучше пропускают воздух, поэтому риск перегрева ниже. Плотные и синтетические материалы, наоборот, удерживают тепло и мешают охлаждению. Не стоит долго держать смартфон в кармане под прямыми солнечными лучами, особенно если устройство активно используется.