На участке Волго-Каспийского канала приостановили движение судов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Движение судов на участке 151–155 километров Волго-Каспийского морского судоходного канала приостановлено на три дня.
- Приостановка движения связана со сложной навигационной обстановкой из-за негативных паводковых последствий.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Движение судов на участке 151-155 километров Волго-Каспийского морского судоходного канала приостановлено на три дня из-за сложной навигационной обстановки, сообщает Росморречфлот.
"В связи со сложной навигационной обстановкой, а именно продолжающимися негативными паводковыми последствиями, на участке 151-155 км Волго-Каспийского морского судоходного канала приостановлено движение судов в период с 00:00 19.06.2026 по 00:00 22.06.2026 для проведения аварийно-восстановительных работ", - говорится в сообщении.
Как отметили в ведомстве, в настоящее время на данном участке ведутся интенсивные дноуглубительные работы с привлечением четырех спецсудов технического флота (земснарядов) высокой производительности.
"Все силы находятся в режиме повышенной готовности, дноуглубительные работы организованы в круглосуточном режиме. О завершении работ и открытии канала будет объявлено дополнительно, но не позднее 00:00 22.06.2026", - заключили в Росморречфлоте.