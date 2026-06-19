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На участке Волго-Каспийского канала приостановили движение судов - РИА Новости, 19.06.2026
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09:48 19.06.2026
На участке Волго-Каспийского канала приостановили движение судов

На участке Волго-Каспийского канала на три дня приостановили движение судов

© РИА Новости / Мария СеливановаВид на Волгу
Вид на Волгу - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Мария Селиванова
Вид на Волгу. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Движение судов на участке 151–155 километров Волго-Каспийского морского судоходного канала приостановлено на три дня.
  • Приостановка движения связана со сложной навигационной обстановкой из-за негативных паводковых последствий.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Движение судов на участке 151-155 километров Волго-Каспийского морского судоходного канала приостановлено на три дня из-за сложной навигационной обстановки, сообщает Росморречфлот.
"В связи со сложной навигационной обстановкой, а именно продолжающимися негативными паводковыми последствиями, на участке 151-155 км Волго-Каспийского морского судоходного канала приостановлено движение судов в период с 00:00 19.06.2026 по 00:00 22.06.2026 для проведения аварийно-восстановительных работ", - говорится в сообщении.
Как отметили в ведомстве, в настоящее время на данном участке ведутся интенсивные дноуглубительные работы с привлечением четырех спецсудов технического флота (земснарядов) высокой производительности.
"Все силы находятся в режиме повышенной готовности, дноуглубительные работы организованы в круглосуточном режиме. О завершении работ и открытии канала будет объявлено дополнительно, но не позднее 00:00 22.06.2026", - заключили в Росморречфлоте.
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Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот)ПроисшествияРоссия
 
 
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