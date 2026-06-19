На участке Волго-Каспийского канала приостановили движение судов

Краткий пересказ от РИА ИИ Движение судов на участке 151–155 километров Волго-Каспийского морского судоходного канала приостановлено на три дня.

Приостановка движения связана со сложной навигационной обстановкой из-за негативных паводковых последствий.

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Движение судов на участке 151-155 километров Волго-Каспийского морского судоходного канала приостановлено на три дня из-за сложной навигационной обстановки, сообщает Росморречфлот.

"В связи со сложной навигационной обстановкой, а именно продолжающимися негативными паводковыми последствиями, на участке 151-155 км Волго-Каспийского морского судоходного канала приостановлено движение судов в период с 00:00 19.06.2026 по 00:00 22.06.2026 для проведения аварийно-восстановительных работ", - говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, в настоящее время на данном участке ведутся интенсивные дноуглубительные работы с привлечением четырех спецсудов технического флота (земснарядов) высокой производительности.