В Подмосковье столкнулись четыре автомобиля, пострадал один человек

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На 73-м километре Минского шоссе произошло столкновение четырех легковых автомобилей.
- В результате ДТП один человек был госпитализирован.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Четыре автомобиля столкнулись в городском округе Одинцово, один человек госпитализирован, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ.
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"Сегодня примерно в 20.15 на 73-м километре Минского шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, произошло столкновение четырех легковых автомобилей", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что в результате ДТП один человек был госпитализирован.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции.
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