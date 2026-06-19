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В Подмосковье столкнулись четыре автомобиля, пострадал один человек - РИА Новости, 19.06.2026
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22:40 19.06.2026
В Подмосковье столкнулись четыре автомобиля, пострадал один человек

В Одинцово в ДТП с участием четырех легковых автомобилей пострадал один человек

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На 73-м километре Минского шоссе произошло столкновение четырех легковых автомобилей.
  • В результате ДТП один человек был госпитализирован.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Четыре автомобиля столкнулись в городском округе Одинцово, один человек госпитализирован, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ.
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"Сегодня примерно в 20.15 на 73-м километре Минского шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, произошло столкновение четырех легковых автомобилей", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в результате ДТП один человек был госпитализирован.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции.
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ПроисшествияОдинцовоМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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