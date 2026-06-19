В Подмосковье столкнулись четыре автомобиля, пострадал один человек

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Четыре автомобиля столкнулись в городском округе Одинцово, один человек госпитализирован, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ.

"Сегодня примерно в 20.15 на 73-м километре Минского шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, произошло столкновение четырех легковых автомобилей", - говорится в сообщении .

В ведомстве уточнили, что в результате ДТП один человек был госпитализирован.