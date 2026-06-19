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В Макеевке два человека погибли в ДТП - РИА Новости, 19.06.2026
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В Макеевке два человека погибли в ДТП

В Макеевке два человека погибли в ДТП с участием легковушки

© РИА Новости / Алексей СухоруковРабота скорой помощи
Работа скорой помощи - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Работа скорой помощи . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Макеевке произошло ДТП, в результате которого погибли два человека.
  • Авария произошла на проспекте 250-летия Донбасса, на месте происшествия работают сотрудники МЧС и МВД.
МАКЕЕВКА, 19 июн – РИА Новости. Два человека погибли при ДТП в Макеевке Донецкой Народной Республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе республиканского МВД.
"Водитель легкового автомобиля потерял контроль над управлением и врезался в опору моста. Водитель и пассажир в результате ДТП погибли", – говорится в сообщении.
Как передает корреспондент РИА Новости, авария произошла на проспекте 250-летия Донбасса. На месте происшествия работают сотрудники МЧС и МВД. Большая пробка образовалась в сторону центра города.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияМакеевкаДонецкая Народная РеспубликаДонбассМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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