В Макеевке два человека погибли в ДТП

МАКЕЕВКА, 19 июн – РИА Новости. Два человека погибли при ДТП в Макеевке Донецкой Народной Республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе республиканского МВД.

"Водитель легкового автомобиля потерял контроль над управлением и врезался в опору моста. Водитель и пассажир в результате ДТП погибли", – говорится в сообщении.