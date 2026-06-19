В Макеевке два человека погибли в ДТП

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Макеевке произошло ДТП, в результате которого погибли два человека.
- Авария произошла на проспекте 250-летия Донбасса, на месте происшествия работают сотрудники МЧС и МВД.
МАКЕЕВКА, 19 июн – РИА Новости. Два человека погибли при ДТП в Макеевке Донецкой Народной Республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе республиканского МВД.
"Водитель легкового автомобиля потерял контроль над управлением и врезался в опору моста. Водитель и пассажир в результате ДТП погибли", – говорится в сообщении.
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