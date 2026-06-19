Матч сборных Канады и Катара на ЧМ завершился потасовкой

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сборная Канады обыграла команду Катара со счетом 6:0 в матче второго тура группы B на чемпионате мира.
- В ходе матча катарцы остались вдевятером из-за удалений двух игроков.
- После финального свистка произошел инцидент с потасовкой между игроками и членами тренерских штабов команд.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Матч сборных Канады и Катара по футболу на чемпионате мира завершился потасовкой с участием игроков и членов тренерских штабов.
В четверг сборная Канады обыграла в Ванкувере команду Катара (6:0) в матче второго тура группы B и одержала первую победу на чемпионатах мира. По ходу встречи катарцы остались вдевятером из-за удалений Хомама Ахмеда (33-я минута) и Ассима Мадибо (51), получившего красную карточку за фол против полузащитника Исмаэля Коне. Канадец покинул поле на носилках.
Инцидент начался после финального свистка, когда игрокам, включая запасных, пришлось оттаскивать члена тренерского штаба сборной Канады, а также нападающего команды Тани Олувасейи от одного из тренеров команды соперника. Спустя несколько секунд вмешались главные тренеры команд Джесси Марш (Канада) и Хулен Лопетеги (Катар), разведшие представителей своих команд в разные стороны.
В заключительном, третьем туре группового этапа сборная Канады сыграет в Ванкувере с командой Швейцарии, катарцы встретятся в Сиэтле со сборной Боснии и Герцеговины. Оба матча пройдут 24 июня.