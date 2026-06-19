В шести российских регионах в выходные пройдут ливневые дожди

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На выходных в Краснодарском крае, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Чеченской Республике и Ингушетии пройдут ливневые дожди, гроза, град и ветер 20–25 м/с.
- В Амурской области также прогнозируется ливневый дождь и ветер 15–20 м/с.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Ливневые дожди пройдут на выходных в Краснодарском крае, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Чеченской Республике, Ингушетии и в Амурской области, рассказал РИА Новости начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев.
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"Все выходные пройдут с ливневыми дождями в Краснодарском крае, в Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Чеченской Республике и Ингушетии, где помимо сильного дождя ожидается гроза, град и ветер 20-25 м/с", - отметил синоптик.
Он добавил, что также в Амурской области прогнозируется ливневый дождь и ветер 15-20 м/с.