В Донецке при атаке БПЛА поврежден фасад ТЦ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Фасад здания торгового центра «Донецк-Сити» поврежден в результате атаки БПЛА.
- Торговый центр «Донецк-Сити» — крупнейший торгово-развлекательный центр в Киевском районе Донецка.
ДОНЕЦК, 19 июн - РИА Новости. Фасад здания торгового центра "Донецк-Сити" поврежден в результате атаки БПЛА, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
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"По поступившей информации, в Киевском районе в результате атаки БПЛА поврежден фасад здания ТЦ "Донецк-Сити"", - сообщил Кулемзин в своем Telegram-канале.
ТРЦ "Донецк Сити" - это крупнейший торгово-развлекательный центр площадью более 115 тысяч квадратных метров, расположенный в Киевском районе Донецка.
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