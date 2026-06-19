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Гендиректор "Динамо" высказался о ситуации с контрактом Нгамале - РИА Новости Спорт, 19.06.2026
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15:52 19.06.2026
Гендиректор "Динамо" высказался о ситуации с контрактом Нгамале

Пивоваров: у Нгамале заканчивается контракт с "Динамо", он не хочет продлевать

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкМуми Нгамалё
Муми Нгамалё - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вингеру футбольного клуба «Динамо» Муми Нгамале предложили продлить контракт, но он не согласился на предложенных условиях.
  • Соглашение Муми Нгамале с «Динамо» действует до 30 июня 2026 года.
НОВОГОРСК (Московская область), 19 июн - РИА Новости, Андрей Михайлов. Генеральный директор московского футбольного клуба "Динамо" Павел Пивоваров сообщил РИА Новости, что вингер команды Муми Нгамале не согласился продлить контракт с "бело-голубыми" на предложенных условиях.
Соглашение 31-летнего Нгамале с "Динамо" действует до 30 июня 2026 года. В прошлом сезоне он сыграл за "бело-голубых" 29 матчей, забив 6 мячей.
«
"У Нгамале заканчивается контракт, он не соглашается продлевать его на тех условиях, которые мы ему предложили. Поэтому в настоящий момент его здесь нет и, видимо, не будет", - сказал Пивоваров.
Нгамале выступает за "Динамо" с 2022 года. За это время он принял участие в 117 матчах, забив 21 мяч.
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