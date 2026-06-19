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"Динамо" построит академию в Москве к столетию Яшина - РИА Новости Спорт, 19.06.2026
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15:49 19.06.2026
"Динамо" построит академию в Москве к столетию Яшина

"Динамо" построит академию в Южном Тушине к столетию Яшина в 2029 году

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкСтадион "ВТБ Арена"
Стадион ВТБ Арена - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Столичный футбольный клуб «Динамо» построит академию в Южном Тушине к столетию вратаря Льва Яшина в 2029 году.
  • Лев Яшин — олимпийский чемпион 1956 года, чемпион Европы 1960 года, бронзовый призер чемпионата мира 1966 года, лучший вратарь XX века по версии ФИФА, единственный вратарь в истории футбола, получивший «Золотой мяч» (1963).
НОВОГОРСК (Московская область), 19 июн - РИА Новости, Андрей Михайлов. Генеральный директор московского "Динамо" Павел Пивоваров заявил, что столичный футбольный клуб построит академию в Южном Тушине к столетию вратаря Льва Яшина в 2029 году.
Яшин родился 22 октября 1929 года, вратарь провел всю взрослую карьеру в "Динамо". Голкипер скончался в 1990 году в возрасте 60 лет.
«
"К столетию Яшина в 2029 году "Динамо" построит академию на 300 мест в Южном Тушине", - заявил Пивоваров на пресс-конференции.
Яшин - олимпийский чемпион 1956 года, чемпион Европы 1960 года, бронзовый призер чемпионата мира 1966 года, лучший вратарь XX века по версии ФИФА, единственный вратарь в истории футбола, получивший "Золотой мяч" (1963).
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