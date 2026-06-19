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"Динамо" продлило контракт с Луневым на один сезон - РИА Новости Спорт, 19.06.2026
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15:05 19.06.2026
"Динамо" продлило контракт с Луневым на один сезон

"Динамо" объявило о продлении контракта с вратарем Луневым на один сезон

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкАндрей Лунев
Андрей Лунев - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Андрей Лунев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Московское «Динамо» объявило о продлении контракта с футболистом Андреем Луневым.
  • Соглашение с 34-летним голкипером рассчитано до лета 2027 года с опциями продления на последующие сезоны.
НОВОГОРСК (Московская область), 19 июн - РИА Новости, Андрей Михайлов. Московское "Динамо" объявило на пресс-конференции руководства клуба о продлении контракта с футболистом Андреем Луневым.
Соглашение с 34-летним голкипером рассчитано до лета 2027 года с опциями продления на сезон-2027/28 и сезон-2028/29.
"Надеюсь, не будет никаких пожаров, а если они и будут, то готов их тушить еще много-много лет на благо нашего клуба", - сказал Лунев, вышедший на пресс-конференцию в костюме пожарного.
Лунев выступает за "Динамо" с 2024 года и провел за клуб 48 матчей, в которых пропустил 57 мячей и десять раз сыграл на ноль. Также он представлял в Российской премьер-лиге (РПЛ) "Уфу" и петербургский "Зенит", с которым стал трехкратным чемпионом России и обладателем Кубка страны. Помимо этого, Лунев выступал за немецкий "Байер" и азербайджанский "Карабах".
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