"Динамо" продлило контракт с Луневым на один сезон

НОВОГОРСК (Московская область), 19 июн - РИА Новости, Андрей Михайлов. Московское "Динамо" объявило на пресс-конференции руководства клуба о продлении контракта с футболистом Андреем Луневым.

Соглашение с 34-летним голкипером рассчитано до лета 2027 года с опциями продления на сезон-2027/28 и сезон-2028/29.