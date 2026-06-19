Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сандро Шварц вернулся в футбольный клуб «Динамо» и назначен на пост главного тренера.
- Соглашение Сандро Шварца с клубом «Динамо» рассчитано до лета 2029 года.
- Председатель совета директоров «Динамо» Александр Ивлев заявил, что клуб будет претендовать на завоевание трофеев под руководством Сандро Шварца.
НОВОГОРСК (Московская область), 19 июн - РИА Новости, Андрей Михайлов. Московское "Динамо" под руководством вернувшегося в футбольный клуб немца Сандро Шварца будет претендовать на завоевание трофеев, о которых так мечтают болельщики, заявил председатель совета директоров "Динамо" Александр Ивлев.
"Мы с Сандро знакомы 5,5 лет, у нас отличные отношения. У "Динамо" отличная инфраструктура и сильная команда. Нам нужно сделать несколько шагов, чтобы достичь результатов", - отметил генеральный директор московского клуба Павел Пивоваров.
Шварц возглавлял "бело-голубых" с 2020 по 2022 год. По окончании сезона сезона-2021/22 немец покинул "Динамо".
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