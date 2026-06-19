Ивлев: под руководством Шварца у "Динамо" есть шансы завоевать трофеи

НОВОГОРСК (Московская область), 19 июн - РИА Новости, Андрей Михайлов. Московское "Динамо" под руководством вернувшегося в футбольный клуб немца Сандро Шварца будет претендовать на завоевание трофеев, о которых так мечтают болельщики, заявил председатель совета директоров "Динамо" Александр Ивлев.