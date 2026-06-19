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Ивлев: под руководством Шварца у "Динамо" есть шансы завоевать трофеи - РИА Новости Спорт, 19.06.2026
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Футбол
 
15:02 19.06.2026
Ивлев: под руководством Шварца у "Динамо" есть шансы завоевать трофеи

Ивлев: под руководством Шварца "Динамо" будет претендовать на завоевание трофеев

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСандро Шварц
Сандро Шварц - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Сандро Шварц. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сандро Шварц вернулся в футбольный клуб «Динамо» и назначен на пост главного тренера.
  • Соглашение Сандро Шварца с клубом «Динамо» рассчитано до лета 2029 года.
  • Председатель совета директоров «Динамо» Александр Ивлев заявил, что клуб будет претендовать на завоевание трофеев под руководством Сандро Шварца.
НОВОГОРСК (Московская область), 19 июн - РИА Новости, Андрей Михайлов. Московское "Динамо" под руководством вернувшегося в футбольный клуб немца Сандро Шварца будет претендовать на завоевание трофеев, о которых так мечтают болельщики, заявил председатель совета директоров "Динамо" Александр Ивлев.
Шварц был назначен на пост главного тренера "Динамо" в конце мая. Соглашение специалиста с клубом рассчитано до лета 2029 года.
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"Мы действительно рады, что Сандро присоединился к команде. Я как болельщик видел, как команда играла при нем до 2022 года. Мы считаем, что у нас под руководством Сандро есть все шансы завоевать те трофеи, о которых мечтают наши болельщики", - сказал Ивлев на пресс-конференции.
"Мы с Сандро знакомы 5,5 лет, у нас отличные отношения. У "Динамо" отличная инфраструктура и сильная команда. Нам нужно сделать несколько шагов, чтобы достичь результатов", - отметил генеральный директор московского клуба Павел Пивоваров.
Шварц возглавлял "бело-голубых" с 2020 по 2022 год. По окончании сезона сезона-2021/22 немец покинул "Динамо".
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