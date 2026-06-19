Более 800 детей-сирот обрели семьи в Подмосковье с начала года

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. В Подмосковье более 800 детей, оставшихся без попечения родителей, обрели семьи с начала 2026 года, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона.
«
"У нас 99% сирот проживают в семьях. При этом наш безусловный приоритет — это сохранение ребенка в родной семье. Однако, если это невозможно — ребенок на время улучшения ситуации в семье проживает в гостевой приемной семье, у опытных приемных родителей, которые заботятся о ребенке и помогают наладить отношения с родителями", — приводит пресс-служба слова вице-губернатора Московской области Людмилы Болатаевой.
Она добавила, что ежегодно более 700 детей временно проживают в гостевых приемных семьях и 80% из них после всесторонней помощи социальных служб возвращаются к своим родителям. Задача властей — чтобы у каждого ребенка была семья.
В регионе действует проект "Ресурсная (гостевая) приемная семья" — он помогает детям не попадать в детские дома. Это семьи, которые прошли подготовку и уже воспитывали приемных детей не меньше трех лет. Ребенка, оказавшегося в сложной ситуации, могут устроить в такую семью на срок до восьми месяцев, пока специалисты работают с его кровными родственниками, чтобы восстановить семью.
В области работают 43 школы приемных родителей — там кандидатов учат и готовят к тому, чтобы взять ребенка в семью. Психологи и опытные специалисты поддерживают и будущих, и уже действующих родителей. Службы сопровождения работают над тем, чтобы каждая семья, принявшая ребенка, получала всестороннюю помощь и поддержку.
Для приемных семей предусмотрены выплаты и льготы. В этом году ежегодное пособие опекунам и приемным родителям увеличили — теперь оно составляет 50 677 рублей на каждого ребенка. Ежемесячные выплаты — от 19 677 до 23 756 рублей. Дети могут бесплатно ездить на транспорте по Москве и области, а также предусмотрена компенсация или материальная помощь к отпуску. Студенты из числа сирот получают губернаторскую стипендию, а после 18 лет — жилье.