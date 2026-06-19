В Ленинградском зоопарке детеныши манулов начали покидать укрытие

Краткий пересказ от РИА ИИ В Ленинградском зоопарке у манулов Шу и Пепе родились четыре детеныша: два самца и две самки.

Детеныши начали выходить из укрытия и исследовать вольер.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн – РИА Новости. Детеныши манулов в Ленинградском зоопарке, родившиеся в мае, начали покидать свое укрытие и выходить в вольер, сообщило учреждение.

Ленинградский зоопарк ранее сообщал, что 8 мая у манулов Шу и Пепе родились четыре детеныша. Уже известно, что это два самца и две самки. Имена котятам пока не выбрали.

"Малыши палласовых котов Шу и Пепе начали покидать свое укрытие, чтобы исследовать вольер. Пока что их прогулки недолгие: любопытные котята осматривают новые уголки, изучают декорации, а затем возвращаются обратно в домик", - говорится сообщении, опубликованном в Telegram-канале зоопарка.

Сотрудники зоопарка просят посетителей соблюдать тишину рядом с вольерами манулов. Так котята будут чувствовать себя в безопасности и, возможно, будут чаще выходить в вольер.