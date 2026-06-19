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В Ленинградском зоопарке детеныши манулов начали покидать укрытие - РИА Новости, 19.06.2026
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16:08 19.06.2026 (обновлено: 18:49 19.06.2026)
В Ленинградском зоопарке детеныши манулов начали покидать укрытие

В Ленинградском зоопарке детеныши манулов начали исследовать вольер

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Ленинградском зоопарке у манулов Шу и Пепе родились четыре детеныша: два самца и две самки.
  • Детеныши начали выходить из укрытия и исследовать вольер.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн – РИА Новости. Детеныши манулов в Ленинградском зоопарке, родившиеся в мае, начали покидать свое укрытие и выходить в вольер, сообщило учреждение.
Ленинградский зоопарк ранее сообщал, что 8 мая у манулов Шу и Пепе родились четыре детеныша. Уже известно, что это два самца и две самки. Имена котятам пока не выбрали.
"Малыши палласовых котов Шу и Пепе начали покидать свое укрытие, чтобы исследовать вольер. Пока что их прогулки недолгие: любопытные котята осматривают новые уголки, изучают декорации, а затем возвращаются обратно в домик", - говорится сообщении, опубликованном в Telegram-канале зоопарка.
Сотрудники зоопарка просят посетителей соблюдать тишину рядом с вольерами манулов. Так котята будут чувствовать себя в безопасности и, возможно, будут чаще выходить в вольер.
Самку Пепе, которой 5 лет, привезли в Ленинградский зоопарк в январе на временное содержание в рамках программы по сохранению и разведению манулов. Самец Шу родился у пары манулов Свэна и Намики в Ленинградском зоопарке в мае 2023 года. До этого эти животные в Ленинградском зоопарке размножались в 2007 году.
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