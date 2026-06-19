Директор ЗАЭС назвал атаку ВСУ прямой угрозой безопасности станции

Краткий пересказ от РИА ИИ Директор Запорожской АЭС Юрий Черничук заявил, что удар ВСУ по транспортному цеху станции является прямой угрозой безопасности объекта.

По его словам, противник преследует цель сорвать логистику доставки персонала на станцию, однако безопасность станции на данный момент обеспечена в полном объеме.

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости. Удар ВСУ по транспортному цеху Запорожской АЭС является прямой угрозой безопасности атомной станции, заявил директор станции Юрий Черничук.

"Действия противника - это безумно прямая и максимальная угроза безопасности объекта. Тем не менее мы находим на данный момент способы и методы решения тех задач, которые перед нами стоят", - сказал Черничук ИС "Вести"

По его словам, противник преследует цель сорвать логистику доставки персонала на станцию.

"Логистика - это далеко не последняя задача, которая стоит перед атомной станцией для обеспечения общей ядерной и радиационной безопасности объекта", - сказал директор.

По его словам, безопасность станции на данный момент обеспечена в полном объеме.

"А так обстановка весьма напряженная и тяжелая в части логистической обеспеченности объекта", - сказал директор.