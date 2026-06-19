Директор ЗАЭС назвал атаку ВСУ прямой угрозой безопасности станции

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Директор Запорожской АЭС Юрий Черничук заявил, что удар ВСУ по транспортному цеху станции является прямой угрозой безопасности объекта.
- По его словам, противник преследует цель сорвать логистику доставки персонала на станцию, однако безопасность станции на данный момент обеспечена в полном объеме.
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости. Удар ВСУ по транспортному цеху Запорожской АЭС является прямой угрозой безопасности атомной станции, заявил директор станции Юрий Черничук.
"Действия противника - это безумно прямая и максимальная угроза безопасности объекта. Тем не менее мы находим на данный момент способы и методы решения тех задач, которые перед нами стоят", - сказал Черничук ИС "Вести".
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По его словам, противник преследует цель сорвать логистику доставки персонала на станцию.
"Логистика - это далеко не последняя задача, которая стоит перед атомной станцией для обеспечения общей ядерной и радиационной безопасности объекта", - сказал директор.
По его словам, безопасность станции на данный момент обеспечена в полном объеме.
"А так обстановка весьма напряженная и тяжелая в части логистической обеспеченности объекта", - сказал директор.
Транспортный цех Запорожской АЭС подвергся массированной атаке беспилотников, пострадавших нет, сообщили в пятницу на станции. Зафиксировано не менее четырнадцати ударов. Транспортный цех находится в промышленной зоне города-спутника атомной станции Энергодара.