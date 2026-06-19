Переселение из жилья, признанного аварийным, завершается в Черемхово

ИРКУТСК, 19 июн - РИА Новости. Переселение из жилья, признанного аварийным до 1 января 2017 года, завершается в иркутском Черемхово со строительством многоквартирного дома на 47 квартир, сообщает губернатор региона Игорь Кобзев.

"В Черемхово завершается строительство многоквартирного дома на 47 квартир по программе переселения из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года. Она реализуется по нацпроекту "Инфраструктура для жизни". После завершения строительства дома и переезда 47 семей в новые квартиры программа переселения в Черемхово будет выполнена полностью", - написал Кобзев в своем канале в "Максе".

Он отметил, что готовность дома составляет 87%, сейчас укладывается линолеум, идет оклейка стен. На прилегающей территории выполнено благоустройство, на следующей неделе подрядчик приступит к установке малых архитектурных форм. Летом строительство полностью завершится, выдача ключей запланирована на август или сентябрь.

В целом по программе переселения в Черемхово подлежало расселению более 34 тысяч квадратных метров, 1424 человека или 664 семьи. В масштабах всего Черемховского региона программа предусматривала расселение более 380 тысяч квадратных метров жилья, где проживают более 22 тысяч человек. Уже расселили свыше 330 тысяч "квадратов", это более 16 тысяч человек. Кроме Черемхово, эта работа продолжается в Иркутске, Зиме, Байкальске, Усолье-Сибирском и Вихоревке.