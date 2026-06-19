Лидеры Евросоюза не смогли согласовать новый семилетний бюджет

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Лидеры стран Евросоюза не смогли согласовать параметры нового многолетнего бюджета ЕС на 2028–2034 годы на саммите в Брюсселе.
- Ирландия, как следующая страна-председатель в Совете ЕС, должна продолжить работу над переговорным документом к октябрьскому заседанию Европейского совета.
- Договоренность по бюджету должна быть достигнута до конца 2026 года, чтобы избежать перебоев с финансированием европейских программ после начала нового бюджетного периода в январе 2028 года.
БРЮССЕЛЬ, 19 июн - РИА Новости. Лидеры стран Евросоюза не смогли на саммите в Брюсселе согласовать параметры нового многолетнего бюджета ЕС на 2028–2034 годы и поручили продолжить переговоры в ближайшие месяцы, следует из итоговых выводов саммита.
"Европейский совет призывает председательство Ирландии (следующая страна-председатель в Совете ЕС, вступающая в полномочия с июля - ред.) продолжить работу над переговорным документом к октябрьскому заседанию Европейского совета с целью своевременного достижения соглашения", - говорится в документе.
Как отмечается в выводах саммита, договоренность должна быть достигнута до конца 2026 года, чтобы Евросоюз успел принять необходимое законодательство в 2027 году и избежать перебоев с финансированием европейских программ после начала нового бюджетного периода в январе 2028 года.
Обсуждение бюджета европейскими лидерами проходило на фоне разногласий между странами-донорами и государствами, выступающими за сохранение или увеличение объемов финансирования традиционных программ ЕС.