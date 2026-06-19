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Лидеры Евросоюза не смогли согласовать новый семилетний бюджет - РИА Новости, 19.06.2026
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17:46 19.06.2026 (обновлено: 17:54 19.06.2026)
Лидеры Евросоюза не смогли согласовать новый семилетний бюджет

Лидеры Евросоюза не смогли согласовать параметры бюджета на 2028–2034 годы

© REUTERS / Yves HermanУрсула фон дер Ляйен, Фридрих Мерц, Ульф Кристерссон, Петтери Орпо и Андрей Бабиш на саммите в Брюсселе, Бельгия
Урсула фон дер Ляйен, Фридрих Мерц, Ульф Кристерссон, Петтери Орпо и Андрей Бабиш на саммите в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© REUTERS / Yves Herman
Урсула фон дер Ляйен, Фридрих Мерц, Ульф Кристерссон, Петтери Орпо и Андрей Бабиш на саммите в Брюсселе, Бельгия
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лидеры стран Евросоюза не смогли согласовать параметры нового многолетнего бюджета ЕС на 2028–2034 годы на саммите в Брюсселе.
  • Ирландия, как следующая страна-председатель в Совете ЕС, должна продолжить работу над переговорным документом к октябрьскому заседанию Европейского совета.
  • Договоренность по бюджету должна быть достигнута до конца 2026 года, чтобы избежать перебоев с финансированием европейских программ после начала нового бюджетного периода в январе 2028 года.
БРЮССЕЛЬ, 19 июн - РИА Новости. Лидеры стран Евросоюза не смогли на саммите в Брюсселе согласовать параметры нового многолетнего бюджета ЕС на 2028–2034 годы и поручили продолжить переговоры в ближайшие месяцы, следует из итоговых выводов саммита.
"Европейский совет призывает председательство Ирландии (следующая страна-председатель в Совете ЕС, вступающая в полномочия с июля - ред.) продолжить работу над переговорным документом к октябрьскому заседанию Европейского совета с целью своевременного достижения соглашения", - говорится в документе.
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Как отмечается в выводах саммита, договоренность должна быть достигнута до конца 2026 года, чтобы Евросоюз успел принять необходимое законодательство в 2027 году и избежать перебоев с финансированием европейских программ после начала нового бюджетного периода в январе 2028 года.
Обсуждение бюджета европейскими лидерами проходило на фоне разногласий между странами-донорами и государствами, выступающими за сохранение или увеличение объемов финансирования традиционных программ ЕС.
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