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СМИ: министры правительства Британии могут уйти в отставку из-за Стармера - РИА Новости, 19.06.2026
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17:02 19.06.2026
СМИ: министры правительства Британии могут уйти в отставку из-за Стармера

Times: британские министры могут уйти в отставку в знак протеста против Стармера

© РИА Новости / Владимир Родионов | Перейти в медиабанкВестминстерский дворец в Лондоне
Вестминстерский дворец в Лондоне - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Владимир Родионов
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Вестминстерский дворец в Лондоне. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Газета Times сообщает, что министры правительства Кира Стармера могут начать уходить в отставку, если он не уйдет с поста в ближайшие дни.
  • Кир Стармер заявил, что будет участвовать в борьбе за лидерство в партии и не станет отказываться от своего поста.
  • Источники отмечают, что дальнейшее пребывание Стармера у власти неприемлемо и грозит "хаосом".
ЛОНДОН, 19 июн - РИА Новости. Министры правительства британского премьер-министра Кира Стармера могут начать уходить в отставку, если он не уйдет с поста в ближайшие дни, сообщает газета Times со ссылкой на источники.
В пятницу Стармер после победы своего соперника Энди Бернхэма на выборах в Манчестере заявил, что в случае борьбы за лидерство в партии будет участвовать в ней и не станет отказываться от своего поста.
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"Министры будут уходить в отставку, если премьер-министр не уйдет в ближайшее время. Министры говорят, что Кира Стармера ждут массовые отставки, если он сам добровольно не уйдет в отставку в ближайшие несколько дней", - пишет издание.
Неназванный член правительства заявил газете, что дальнейшее пребывание Стармера у власти неприемлемо.
"Пришлите нам землекопа, чтобы тот выкопал его из бункера. Многие из нас готовы уйти в отставку", - заявил источник.
Другой источник заявил, что дальнейшее пребывание Стармера на посту грозит "хаосом".
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Ранее Бернхэм одержал победу на дополнительных выборах в округе Мейкерфилд в английском Манчестере, что позволило ему стать депутатом в палате общин и дает возможность побороться за пост премьера.
В начале мая почти 100 депутатов-лейбористов призвали к отставке Стармера после провала партии на местных выборах по всей стране. На этом фоне депутат от лейбористов Джош Саймонс заявил, что уходит с поста депутата от Мейкерфилда и уступает свое кресло ключевому сопернику Стармера - Бернхэму.
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