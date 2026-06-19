СМИ: министры правительства Британии могут уйти в отставку из-за Стармера

Краткий пересказ от РИА ИИ Газета Times сообщает, что министры правительства Кира Стармера могут начать уходить в отставку, если он не уйдет с поста в ближайшие дни.

Кир Стармер заявил, что будет участвовать в борьбе за лидерство в партии и не станет отказываться от своего поста.

Источники отмечают, что дальнейшее пребывание Стармера у власти неприемлемо и грозит "хаосом".

ЛОНДОН, 19 июн - РИА Новости. Министры правительства британского премьер-министра Кира Стармера могут начать уходить в отставку, если он не уйдет с поста в ближайшие дни, сообщает газета Министры правительства британского премьер-министра Кира Стармера могут начать уходить в отставку, если он не уйдет с поста в ближайшие дни, сообщает газета Times со ссылкой на источники.

В пятницу Стармер после победы своего соперника Энди Бернхэма на выборах в Манчестере заявил, что в случае борьбы за лидерство в партии будет участвовать в ней и не станет отказываться от своего поста.

"Министры будут уходить в отставку, если премьер-министр не уйдет в ближайшее время. Министры говорят, что Кира Стармера ждут массовые отставки, если он сам добровольно не уйдет в отставку в ближайшие несколько дней", - пишет издание.

Неназванный член правительства заявил газете, что дальнейшее пребывание Стармера у власти неприемлемо.

"Пришлите нам землекопа, чтобы тот выкопал его из бункера. Многие из нас готовы уйти в отставку", - заявил источник.

Другой источник заявил, что дальнейшее пребывание Стармера на посту грозит "хаосом".

Ранее Бернхэм одержал победу на дополнительных выборах в округе Мейкерфилд в английском Манчестере, что позволило ему стать депутатом в палате общин и дает возможность побороться за пост премьера.