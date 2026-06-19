В Калужской области уничтожили четыре БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Калужской области уничтожены четыре БПЛА.
- Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.
ЯРОСЛАВЛЬ, 19 июн – РИА Новости. Четыре БПЛА уничтожены в Калужской области утром в пятницу, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.
"Утром силами ПВО уничтожены четыре БПЛА над территорией Козельского, Малоярославецкого и Сухиничского муниципальных округов, а также на окраине Обнинска", - написал Шапша в своем канале на платформе "Макс".
По его словам, на местах работают оперативные группы. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, подчеркнул губернатор.