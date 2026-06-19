В Калужской области уничтожили четыре БПЛА

ЯРОСЛАВЛЬ, 19 июн – РИА Новости. Четыре БПЛА уничтожены в Калужской области утром в пятницу, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

По его словам, на местах работают оперативные группы. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, подчеркнул губернатор.