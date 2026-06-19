Краткий пересказ от РИА ИИ
- Страны восточного фланга Евросоюза усиливают давление на Брюссель, чтобы ускорить принятие решения по выделению средств на системы ПВО.
- Проекты по финансированию систем ПВО планируется утвердить в ЕС в ноябре.
- Украинские БПЛА и морские беспилотники неоднократно оказывались на территории европейских стран.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Страны восточного фланга Евросоюза усиливают давление на Брюссель с целью ускорения принятие решения по выделению средств на системы ПВО для защиты от беспилотников на фоне того, как соответствующие проекты по финансированию планируется утвердить в ЕС в ноябре, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"Страны Евросоюза на восточном фланге блока усиливают давление на Брюссель с целью ускорить одобрения финансирования для средств ПВО на фоне того, как все больше беспилотников залетают в их воздушное пространство... Текущие проекты, находящиеся на рассмотрении, планируется одобрить в ноябре", - передает агентство.
Согласно материалу, сроки принятия решений вызвали недовольство, в частности, у стран Балтии.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что за три месяца было подтверждено 11 инцидентов того, что "Киев бомбит Евросоюз", что можно описать термином "политическое членовредительство" - поскольку страны Европы продолжают спонсировать поставки вооружений Украине.