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СМИ: страны восточного фланга ЕС усиливают давление на Брюссель - РИА Новости, 19.06.2026
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09:40 19.06.2026
СМИ: страны восточного фланга ЕС усиливают давление на Брюссель

Bloomberg: страны востока ЕС пытаются ускорить выделение средств на ПВО

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Страны восточного фланга Евросоюза усиливают давление на Брюссель, чтобы ускорить принятие решения по выделению средств на системы ПВО.
  • Проекты по финансированию систем ПВО планируется утвердить в ЕС в ноябре.
  • Украинские БПЛА и морские беспилотники неоднократно оказывались на территории европейских стран.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Страны восточного фланга Евросоюза усиливают давление на Брюссель с целью ускорения принятие решения по выделению средств на системы ПВО для защиты от беспилотников на фоне того, как соответствующие проекты по финансированию планируется утвердить в ЕС в ноябре, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"Страны Евросоюза на восточном фланге блока усиливают давление на Брюссель с целью ускорить одобрения финансирования для средств ПВО на фоне того, как все больше беспилотников залетают в их воздушное пространство... Текущие проекты, находящиеся на рассмотрении, планируется одобрить в ноябре", - передает агентство.
Согласно материалу, сроки принятия решений вызвали недовольство, в частности, у стран Балтии.
В последнее время украинские БПЛА и морские беспилотники неоднократно оказывались на территории европейских стран, что подтверждали и на Украине. К примеру, военно-морские силы ВСУ признали, что 5 июня в порту румынской Констанцы взорвался их морской безэкипажный катер.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что за три месяца было подтверждено 11 инцидентов того, что "Киев бомбит Евросоюз", что можно описать термином "политическое членовредительство" - поскольку страны Европы продолжают спонсировать поставки вооружений Украине.
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