В Минцифры назвали деанонимизацию в интернете вопросом безопасности

По ее словам, традиционные СМИ дорожат своей репутацией и понимают свою ответственность за сведения, которые публикуют. Однако в последнее время им приходится конкурировать с новыми “медиаподобными субъектами”, которые не учитывают интересы общества в целом, но обладают массовой аудиторией одновременно во многих странах мира. Они же остаются анонимными.