В Минцифры назвали деанонимизацию в интернете вопросом безопасности

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Директор департамента развития массовых коммуникаций Минкомсвязи России Ларина сообщила, что деанонимизация в интернете является вопросом информационной безопасности государства.
- В России ведется последовательная работа по деанонимизации в интернете, так как вопросы информационной безопасности должны решаться в онлайне так же, как и в оффлайне.
- Ларина отметила, что традиционные СМИ дорожат своей репутацией и понимают ответственность за публикуемые сведения, в отличие от новых "медиаподобных субъектов", которые остаются анонимными и не учитывают интересы общества.
ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 19 июн - РИА Новости. Деанонимизация в интернете является вопросом информационной безопасности государства, сообщила директор департамента развития массовых коммуникаций и международного сотрудничества Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Екатерина Ларина.
По ее словам, традиционные СМИ дорожат своей репутацией и понимают свою ответственность за сведения, которые публикуют. Однако в последнее время им приходится конкурировать с новыми “медиаподобными субъектами”, которые не учитывают интересы общества в целом, но обладают массовой аудиторией одновременно во многих странах мира. Они же остаются анонимными.
“Мы не всегда знаем, кто стоит за конкретным аккаунтом в том или ином мессенджере, в той или иной соцсети, даже если он имеет многомиллионную аудиторию”, - уточнила директор департамента.
Медиафорум государств-членов ШОС проходит на Иссык-Куле. Его целями являются укрепление сотрудничества между средствами массовой информации государств-членов ШОС, развитие партнерских связей в информационно-коммуникационной сфере, а также формирование устойчивого профессионального диалога в условиях цифровой трансформации глобального медиапространства.
В работе медиафорума принимают участие более 25 представителей официальных делегаций государств-членов ШОС.
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