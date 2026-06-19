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Над Калужской областью сбили восемь беспилотников - РИА Новости, 19.06.2026
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22:43 19.06.2026
Над Калужской областью сбили восемь беспилотников

ПВО уничтожила восемь БПЛА в Калужской области, предварительно, пострадавших нет

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Бук-М2"
Зенитный ракетный комплекс Бук-М2 - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Зенитный ракетный комплекс "Бук-М2". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Силы ПВО уничтожили восемь БПЛА в Калужской области.
  • По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили восемь БПЛА в Калужской области, по предварительной информации, никто не пострадал, сообщил губернатор Владислав Шапша.
«

"В течение дня силами ПВО уничтожены еще восемь БПЛА... По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет", - написал Шапша в Telegram-канале.

Он отметил, что беспилотники уничтожены над Боровским, Износковским, Кировским и Сухиничским муниципальными округами, а также на окраине Калуги.
Шапша добавил, что на местах работают оперативные группы.
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