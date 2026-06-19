Над Калужской областью сбили восемь беспилотников

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы ПВО уничтожили восемь БПЛА в Калужской области.
- По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили восемь БПЛА в Калужской области, по предварительной информации, никто не пострадал, сообщил губернатор Владислав Шапша.
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"В течение дня силами ПВО уничтожены еще восемь БПЛА... По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет", - написал Шапша в Telegram-канале.
Шапша добавил, что на местах работают оперативные группы.
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