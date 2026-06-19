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Над Рязанской областью сбили два беспилотника - РИА Новости, 19.06.2026
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21:19 19.06.2026
Над Рязанской областью сбили два беспилотника

Губернатор Рязанской области сообщил о двух сбитых беспилотниках над регионом

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевое дежурство расчета ЗРК "Тор-М2"
Боевое дежурство расчета ЗРК Тор-М2 - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Боевое дежурство расчета ЗРК "Тор-М2" . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Над территорией Рязанской области днем в пятницу сбиты два БПЛА, пострадавших и повреждений нет.
  • Утром губернатор Малков сообщал об одном БПЛА, сбитом над территорией региона за ночь.
РЯЗАНЬ, 19 июн - РИА Новости. Два БПЛА сбиты над территорией Рязанской области днем в пятницу, никто не пострадал, сообщил губернатор региона Павел Малков.
Утром Малков сообщал об одном БПЛА, сбитом над территорией региона за ночь.
«
"Сегодня днем сбиты два БПЛА. Пострадавших и повреждений нет", - написал Малков в канале на платформе "Макс".
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРязанская областьПавел МалковУкраинаВооруженные силы УкраиныБеспилотники
 
 
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