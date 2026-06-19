Над Рязанской областью сбили два беспилотника

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Над территорией Рязанской области днем в пятницу сбиты два БПЛА, пострадавших и повреждений нет.
- Утром губернатор Малков сообщал об одном БПЛА, сбитом над территорией региона за ночь.
РЯЗАНЬ, 19 июн - РИА Новости. Два БПЛА сбиты над территорией Рязанской области днем в пятницу, никто не пострадал, сообщил губернатор региона Павел Малков.
Утром Малков сообщал об одном БПЛА, сбитом над территорией региона за ночь.
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"Сегодня днем сбиты два БПЛА. Пострадавших и повреждений нет", - написал Малков в канале на платформе "Макс".
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