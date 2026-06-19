Рейтинг@Mail.ru
Над Россией сбили 50 украинских дронов - РИА Новости, 19.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:49 19.06.2026 (обновлено: 20:54 19.06.2026)
Над Россией сбили 50 украинских дронов

МО: силы ПВО за шесть часов уничтожили над Россией 50 украинских беспилотников

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкЗРК "Тор-М2"
ЗРК Тор-М2 - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
ЗРК "Тор-М2". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дежурные средства российской ПВО с 14:00 до 20:00 мск сбили 50 украинских беспилотников.
  • Дроны были уничтожены над Белгородской, Брянской, Курской, Тверской областями, Московским регионом, Крымом и Черным морем.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО с 14.00 до 20.00 мск сбили 50 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.
«

"Девятнадцатого июня т.г. в период с 14.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 50 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что дроны уничтожены над Белгородской, Брянской, Курской, Тверской областями, Московским регионом, Крымом и Черным морем.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьРеспублика КрымЧерное мореБеспилотникиМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)ПВО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала