Над Россией сбили 50 украинских дронов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дежурные средства российской ПВО с 14:00 до 20:00 мск сбили 50 украинских беспилотников.
- Дроны были уничтожены над Белгородской, Брянской, Курской, Тверской областями, Московским регионом, Крымом и Черным морем.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО с 14.00 до 20.00 мск сбили 50 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.
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"Девятнадцатого июня т.г. в период с 14.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 50 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
Отмечается, что дроны уничтожены над Белгородской, Брянской, Курской, Тверской областями, Московским регионом, Крымом и Черным морем.
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