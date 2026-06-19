Рейтинг@Mail.ru
Бернхэм намерен продвигать изменения политики лейбористов и Британии - РИА Новости, 19.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:39 19.06.2026
Бернхэм намерен продвигать изменения политики лейбористов и Британии

Соперник Стармера Бернхэм пообещал изменить политический курс партии и страны

© REUTERS / Temilade AdelajaЭнди Бернхэм
Энди Бернхэм - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© REUTERS / Temilade Adelaja
Энди Бернхэм
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Энди Бернхэм, ключевой соперник Кира Стармера и мэр Манчестера, заявил о намерении продвигать изменения политики Лейбористской партии и страны.
  • Бернхэм одержал победу на дополнительных выборах в округе Мейкерфилд и стал депутатом в палате общин.
  • Политик подчеркнул необходимость реализации политических инициатив, работающих на благо людей в регионах страны.
ЛОНДОН, 19 июн - РИА Новости. Ключевой соперник британского премьера Кира Стармера, мэр Манчестера Энди Бернхэм заявил, что начнет продвигать изменения политики правящей Лейбористской партии и страны.
Ранее Бернхэм одержал победу на дополнительных выборах в округе Мейкерфилд в английском Манчестере, что позволило ему стать депутатом в палате общин и дает возможность побороться за пост премьера.
Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
СМИ: Стармер не уйдет в отставку, несмотря на победу Бернхэма
Вчера, 12:14
"Мы используем энергию этой кампании и направим ее на то, чтобы изменить британскую политику к лучшему, и чтобы в центре британской политики оказался, если можно сказать, "тест Мейкерфилда", - сказал он на встрече со сторонниками после победы.
По его словам, речь идет о том, что политические инициативы, которые не работают на благо людей в регионах страны, не следует реализовывать.
"Раньше наша страна не управлялась на таких принципах. Подобные этому места оставались на втором плане. Парламент не обращал внимание на сообщества этого округа", - добавил он.
"Это наш последний шанс на изменения. Но мы им воспользуемся, не правда ли? Мы воспользуемся этой возможностью и проложим новый путь для Британии", - сказал Бернхэм.
В начале мая почти 100 депутатов-лейбористов призвали к отставке Стармера после провала партии на местных выборах по всей стране. На этом фоне депутат от лейбористов Джош Саймонс заявил, что уходит с поста депутата от Мейкерфилда и уступает свое кресло ключевому сопернику Стармера - Бернхэму.
Флаги США и Европейского совета - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
В ЕС и США забеспокоились из-за падения авторитета Стармера, пишут СМИ
15 июня, 09:06
 
В миреМанчестерКир Стармер
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала