Краткий пересказ от РИА ИИ Энди Бернхэм, ключевой соперник Кира Стармера и мэр Манчестера, заявил о намерении продвигать изменения политики Лейбористской партии и страны.

Бернхэм одержал победу на дополнительных выборах в округе Мейкерфилд и стал депутатом в палате общин.

Политик подчеркнул необходимость реализации политических инициатив, работающих на благо людей в регионах страны.

ЛОНДОН, 19 июн - РИА Новости. Ключевой соперник британского премьера Кира Стармера, мэр Манчестера Энди Бернхэм заявил, что начнет продвигать изменения политики правящей Лейбористской партии и страны.

Ранее Бернхэм одержал победу на дополнительных выборах в округе Мейкерфилд в английском Манчестере , что позволило ему стать депутатом в палате общин и дает возможность побороться за пост премьера.

"Мы используем энергию этой кампании и направим ее на то, чтобы изменить британскую политику к лучшему, и чтобы в центре британской политики оказался, если можно сказать, "тест Мейкерфилда", - сказал он на встрече со сторонниками после победы.

По его словам, речь идет о том, что политические инициативы, которые не работают на благо людей в регионах страны, не следует реализовывать.

"Раньше наша страна не управлялась на таких принципах. Подобные этому места оставались на втором плане. Парламент не обращал внимание на сообщества этого округа", - добавил он.

"Это наш последний шанс на изменения. Но мы им воспользуемся, не правда ли? Мы воспользуемся этой возможностью и проложим новый путь для Британии", - сказал Бернхэм.