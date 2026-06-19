Белых покинул пост генерального директора "Шанхайских драконов"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сергей Белых покинул пост генерального директора клуба КХЛ «Шанхайские драконы».
- Белых занимал пост генерального директора «Шанхайских драконов» с августа 2025 года и получил благодарность от клуба за свою работу.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Генеральный директор клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Шанхайские драконы" Сергей Белых покинул свой пост, сообщается в Telegram-канале команды.
Белых занимал свой пост с августа 2025 года.
"В прошедшем сезоне клуб столкнулся со множеством новых вызовов. За короткий срок "драконам" удалось заявить о себе и завоевать новую аудиторию в Санкт-Петербурге. Клуб благодарит Сергея Юрьевича за работу и желает ему удачи в дальнейшей карьере!" - говорится в сообщении команды.