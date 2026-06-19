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Белых покинул пост генерального директора "Шанхайских драконов" - РИА Новости Спорт, 19.06.2026
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Хоккей
 
17:31 19.06.2026
Белых покинул пост генерального директора "Шанхайских драконов"

Клуб "Шанхайские драконы" объявил об уходе Белых с поста генерального директора

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкХоккей
Хоккей - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сергей Белых покинул пост генерального директора клуба КХЛ «Шанхайские драконы».
  • Белых занимал пост генерального директора «Шанхайских драконов» с августа 2025 года и получил благодарность от клуба за свою работу.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Генеральный директор клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Шанхайские драконы" Сергей Белых покинул свой пост, сообщается в Telegram-канале команды.
Белых занимал свой пост с августа 2025 года.
"В прошедшем сезоне клуб столкнулся со множеством новых вызовов. За короткий срок "драконам" удалось заявить о себе и завоевать новую аудиторию в Санкт-Петербурге. Клуб благодарит Сергея Юрьевича за работу и желает ему удачи в дальнейшей карьере!" - говорится в сообщении команды.
С 2019 по 2023 год Белых также был генеральным директором омского "Авангарда", с которым в 2021 году стал обладателем Кубка Гагарина, а с 2023 по 2024 год он работал исполнительным директором московского футбольного клуба "Спартак".
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