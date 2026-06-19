В ДНР при атаках ударных дронов ВСУ погибли два мирных жителя

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Два мирных жителя погибли и четверо пострадали в результате атаки ВСУ на ДНР.
- Раненым оказывается квалифицированная медицинская помощь.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Два мирных жителя погибли, еще четверо пострадали в результате атаки ВСУ на ДНР, раненым оказывают медицинскую помощь, сообщил глава республики Денис Пушилин.
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"Два мирных жителя Республики погибли и еще четверо пострадали сегодня из-за атак ударных дронов ВФУ. Пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь", - написал Пушилин в канале на платформе "Макс".
Он отметил, что один мужчина погиб в Кировском районе Донецка, другой лишился жизни на автодороге Донецк - Новоазовск, также ранены двое мужчин.
Пушилин добавил, что еще один мужчина пострадал в селе Ровнополь Волновахского муниципального округа, а в селе Новоукраинка Кураховского муниципального округа тяжело ранена женщина.
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