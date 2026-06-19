В Херсонской области за сутки из-за атак ВСУ ранены два мирных жителя

Краткий пересказ от РИА ИИ В Бехтерах Голопристанского округа Херсонской области два мирных жителя получили ранения в результате атак ВСУ.

Один из раненых находится в тяжелом состоянии.

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Два мирных жителя получили ранения в результате атак ВСУ в Бехтерах Голопристанского округа Херсонской области за прошедшие сутки, один из них в тяжелом состоянии, сообщил губернатор области Владимир Сальдо.

"В Бехтерах Голопристанского округа из-за FPV-дронов противника ранены два местных жителя. Оба доставлены в больницу, один в тяжелом состоянии ", - отметил Сальдо в своем канале в "Максе"

Как отметил губернатор, в результате атаки дрона повреждены два газопровода низкого давления в Новониколаевке и здание территориального отдела администрации Алешкинского округа.