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В Херсонской области за сутки из-за атак ВСУ ранены два мирных жителя - РИА Новости, 19.06.2026
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11:32 19.06.2026 (обновлено: 11:56 19.06.2026)
В Херсонской области за сутки из-за атак ВСУ ранены два мирных жителя

Сальдо: в Херсонской области из-за атак ВСУ ранены два мирных жителя

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшеры скорой медицинской помощи
Фельдшеры скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Бехтерах Голопристанского округа Херсонской области два мирных жителя получили ранения в результате атак ВСУ.
  • Один из раненых находится в тяжелом состоянии.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Два мирных жителя получили ранения в результате атак ВСУ в Бехтерах Голопристанского округа Херсонской области за прошедшие сутки, один из них в тяжелом состоянии, сообщил губернатор области Владимир Сальдо.
"В Бехтерах Голопристанского округа из-за FPV-дронов противника ранены два местных жителя. Оба доставлены в больницу, один в тяжелом состоянии ", - отметил Сальдо в своем канале в "Максе".
Как отметил губернатор, в результате атаки дрона повреждены два газопровода низкого давления в Новониколаевке и здание территориального отдела администрации Алешкинского округа.
Кроме того, сообщается, что враг обстрелял Алешки, Нечаево, Новую Збурьевку, Подстепное и Солонцы.
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