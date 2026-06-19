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В Астраханской области в ДТП пострадали шесть человек - РИА Новости, 19.06.2026
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15:28 19.06.2026 (обновлено: 18:20 19.06.2026)
В Астраханской области в ДТП пострадали шесть человек

Шесть человек пострадали в ДТП В Астраханской области

© Фото : УМВД по Астраханской областиПоследствия столкновения легковых автомобилей на трассе в Астраханской области. 19 июня 2026
Последствия столкновения легковых автомобилей на трассе в Астраханской области. 19 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© Фото : УМВД по Астраханской области
Последствия столкновения легковых автомобилей на трассе в Астраханской области. 19 июня 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На трассе в Астраханской области произошло столкновение двух легковых автомобилей.
  • Шесть человек, включая двоих детей, пострадали и были доставлены в лечебное учреждение.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 июн - РИА Новости. Шесть человек, в том числе двое детей, пострадали при столкновении двух легковых автомобилей на трассе в Астраханской области, сообщил журналистам пресс-секретарь УМВД России по региону.
Авария произошла в пятницу утром на подъезде к селу Яндыки Лиманского района области. Водитель Hyundai Solaris не выдержал дистанцию с движущимся впереди автомобилем, и чтобы не столкнуться с ним выехал на полосу встречного движения, где врезался в "ВАЗ-21124".
"Водители и четверо пассажиров, двое из которых несовершеннолетние, с травмами различной степени тяжести доставлены в лечебное учреждение", - сказал представитель ведомства.
Госавтоинспекция организовала проверку.
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ПроисшествияАстраханская областьЛиманский районМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Hyundai Creta
 
 
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