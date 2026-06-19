В Астраханской области в ДТП пострадали шесть человек

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На трассе в Астраханской области произошло столкновение двух легковых автомобилей.
- Шесть человек, включая двоих детей, пострадали и были доставлены в лечебное учреждение.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 июн - РИА Новости. Шесть человек, в том числе двое детей, пострадали при столкновении двух легковых автомобилей на трассе в Астраханской области, сообщил журналистам пресс-секретарь УМВД России по региону.
Авария произошла в пятницу утром на подъезде к селу Яндыки Лиманского района области. Водитель Hyundai Solaris не выдержал дистанцию с движущимся впереди автомобилем, и чтобы не столкнуться с ним выехал на полосу встречного движения, где врезался в "ВАЗ-21124".
"Водители и четверо пассажиров, двое из которых несовершеннолетние, с травмами различной степени тяжести доставлены в лечебное учреждение", - сказал представитель ведомства.
Госавтоинспекция организовала проверку.
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