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КС Армении сообщил о шестой партии, оспаривающей итоги выборов - РИА Новости, 19.06.2026
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17:07 19.06.2026 (обновлено: 18:08 19.06.2026)
КС Армении сообщил о шестой партии, оспаривающей итоги выборов

Шесть политических партий Армении подали в суд иски, оспаривающие итоги выборов

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкГолосование на избирательном участке во время парламентских выборов в Армении
Голосование на избирательном участке во время парламентских выборов в Армении - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Голосование на избирательном участке во время парламентских выборов в Армении. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Партия «Союз защитников демократии во имя республики» стала шестой политической силой, подавшей иск в Конституционный суд Армении, оспаривающий результаты парламентских выборов 7 июня.
  • Ранее в Конституционный суд обратились блоки «Сильная Армения» и «Армения», а также партии «Процветающая Армения», «Крылья единства» и «Демократия, закон, дисциплина».
ЕРЕВАН, 19 июн - РИА Новости. Конституционный суд Армении сообщил о шестой политической силе, подавшей иск, оспаривающий результаты прошедших 7 июня парламентских выборов, ею стала партия "Союз защитников демократии во имя республики".
В Конституционный суд ранее уже обратились блоки "Сильная Армения" и "Армения", возглавляемые Самвелом Карапетяном и экс-президентом Робертом Кочаряном, партии "Процветающая Армения" предпринимателя Гагика Царукяна, "Крылья единства" экс-омбудсмена Армата Татояна и "Демократия, закон, дисциплина", которая создана блогером Варданом Гукасяном.
«

"Девятнадцатого июня представитель партии "Союз защитников демократии во имя республики" подал заявление в Конституционный суд, которым оспаривается решение об итогах выборов в Национальное собрание 7 июня", - говорится в сообщении инстанции.

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В миреАрменияСамвел КарапетянРоберт КочарянГагик ЦарукянПроцветающая АрменияПарламентские выборы в Армении в 2026 году
 
 
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