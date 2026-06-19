КС Армении сообщил о шестой партии, оспаривающей итоги выборов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Партия «Союз защитников демократии во имя республики» стала шестой политической силой, подавшей иск в Конституционный суд Армении, оспаривающий результаты парламентских выборов 7 июня.
- Ранее в Конституционный суд обратились блоки «Сильная Армения» и «Армения», а также партии «Процветающая Армения», «Крылья единства» и «Демократия, закон, дисциплина».
ЕРЕВАН, 19 июн - РИА Новости. Конституционный суд Армении сообщил о шестой политической силе, подавшей иск, оспаривающий результаты прошедших 7 июня парламентских выборов, ею стала партия "Союз защитников демократии во имя республики".
В Конституционный суд ранее уже обратились блоки "Сильная Армения" и "Армения", возглавляемые Самвелом Карапетяном и экс-президентом Робертом Кочаряном, партии "Процветающая Армения" предпринимателя Гагика Царукяна, "Крылья единства" экс-омбудсмена Армата Татояна и "Демократия, закон, дисциплина", которая создана блогером Варданом Гукасяном.
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"Девятнадцатого июня представитель партии "Союз защитников демократии во имя республики" подал заявление в Конституционный суд, которым оспаривается решение об итогах выборов в Национальное собрание 7 июня", - говорится в сообщении инстанции.
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