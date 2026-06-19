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Седьмая армянская партия оспорила результаты выборов в парламент - РИА Новости, 19.06.2026
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17:34 19.06.2026
Седьмая армянская партия оспорила результаты выборов в парламент

Седьмая из 18 участвовавших в выборах в Армении партий оспорила в КС их итоги

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкПарламентские выборы в Армении
Парламентские выборы в Армении - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Парламентские выборы в Армении. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Партия «Новая сила» подала иск в Конституционный суд Армении, требуя аннулировать итоги парламентских выборов.
  • Ранее в Конституционный суд обратились еще несколько партий, оспаривая итоги выборов.
  • Согласно окончательным итогам выборов, в новый парламент Армении войдут три политические силы, и правящая партия «Гражданский договор» сможет самостоятельно сформировать правительство.
ЕРЕВАН, 19 июн – РИА Новости. Седьмая из 18 участвовавших 7 июня в парламентских выборах в Армении партий оспаривает их результаты в Конституционном суде страны, в пятницу иск подала партия "Новая сила", сообщает онлайн-издание 24news.am, которое ведет прямой репортаж у здания суда.
Партию "Новая сила" возглавляет бывший мэр Еревана Айк Марутян. Представитель партии Акоп Карапетян заявил журналистам, что они уже подали заявление в Конституционный суд, требуя аннулировать итоги голосования.
Ранее в Конституционный суд с исками, оспаривающими итоги выборов, обратились блоки "Сильная Армения" и "Армения", возглавляемые Самвелом Карапетяном и экс-президентом Робертом Кочаряном, партии "Процветающая Армения", предпринимателя Гагика Царукяна, "Крылья единства" экс-омбудсмена Армата Татояна, "Демократия, закон, дисциплина", которая создана блогером Варданом Гукасяном и прозападная партия "Союз защитников демократии во имя республики" .
Согласно опубликованным 14 июня окончательным итогам выборов, в новый парламент Армении войдут три политические силы. Правящей партии "Гражданский договор" достались 64 мандата, блокам "Сильная Армения" и "Армения" - 29 и 12 соответственно. Партия премьера Никола Пашиняна сможет самостоятельно сформировать правительство. Партия "Процветающая Армения" не смогла преодолеть четырехпроцентный барьер по итогам выборов 7 июня и не проходит в парламент нового созыва, следует из окончательных данных армянского ЦИК.
Ранее оппозиционные силы заявили о намерении оспорить итоги выборов в конституционном суде Армении.
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В миреАрменияЕреванАйк МарутянСамвел КарапетянРоберт КочарянПроцветающая АрменияПарламентские выборы в Армении в 2026 году
 
 
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