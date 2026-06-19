Экс-депутат парламента Армении Акопян сообщил о своем задержании

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывший депутат парламента Армении Рубен Акопян сообщил о своем задержании.
ЕРЕВАН, 19 июн – РИА Новости. Бывший депутат парламента Армении Рубен Акопян сообщил о своем задержании.
"Прямо сейчас пришли меня задерживать", - написал Акопян в соцсети Facebook*.
О причинах задержания не сообщается.
Летом 2025 года Акопян провел месяц в тюрьме по обвинению в призывах к захвату власти, а в декабре того же года суд обязал его выплатить штраф в размере 7 тысяч долларов.
Акопян был депутатом парламента Армении нескольких созывов. В 2000-2008 годах занимал пост генконсула страны в Санкт-Петербурге.
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