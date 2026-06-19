Рейтинг@Mail.ru
Экс-депутат парламента Армении Акопян сообщил о своем задержании - РИА Новости, 19.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:53 19.06.2026
Экс-депутат парламента Армении Акопян сообщил о своем задержании

Экс-депутат парламента Армении Рубен Акопян сообщил о своем задержании

© Sputnik / Asatur YesayantsРубен Акобян
Рубен Акобян - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© Sputnik / Asatur Yesayants
Рубен Акобян. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший депутат парламента Армении Рубен Акопян сообщил о своем задержании.
ЕРЕВАН, 19 июн – РИА Новости. Бывший депутат парламента Армении Рубен Акопян сообщил о своем задержании.
"Прямо сейчас пришли меня задерживать", - написал Акопян в соцсети Facebook*.
О причинах задержания не сообщается.
Летом 2025 года Акопян провел месяц в тюрьме по обвинению в призывах к захвату власти, а в декабре того же года суд обязал его выплатить штраф в размере 7 тысяч долларов.
Акопян был депутатом парламента Армении нескольких созывов. В 2000-2008 годах занимал пост генконсула страны в Санкт-Петербурге.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
Пашинян призвал лишить оппозицию в парламенте возможности работать
16 июня, 16:41
 
В миреАрменияРоссияСанкт-ПетербургПарламентские выборы в Армении в 2026 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала