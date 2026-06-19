Жители Еревана с флагами Армении на площади Республики. Архивное фото

Жители Еревана с флагами Армении на площади Республики

© AP Photo / Anthony Pizzoferrato Жители Еревана с флагами Армении на площади Республики

"Сильная Армения" обратилась в КС для аннулирования результатов выборов

Краткий пересказ от РИА ИИ Оппозиционный блок "Сильная Армения" обратился в Конституционный суд с требованием аннулировать итоги парламентских выборов 7 июня.

Он сослался на массовые нарушения.

ЕРЕВАН, 19 июн — РИА Новости. Оппозиционный блок "Сильная Армения" обратился в Конституционный суд с требованием аннулировать итоги парламентских выборов 7 июня, сообщила представитель политической силы Марианна Каграманян.

"Блок, ссылаясь на массовые организованные нарушения, совершенные властями, требует признать недействительным решение ЦИК от 14 июня, <...> аннулировать результаты <...> либо назначить второй тур", — написала она в соцсети Facebook*.

По итогам голосования в парламент прошли три политические силы. Правящая партия "Гражданский договор" получила 64 мандата, блоки "Сильная Армения" и "Армения" — 29 и 12 соответственно.

В воскресенье шесть объединений признали избирательную кампанию нелегитимной. В их заявлении говорится, что выборы прошли в условиях, которые ставят под сомнение их свободный, справедливый и конкурентный характер.

Они пообещали действовать исключительно в рамках конституции, законов и демократических принципов, защищая право граждан страны на свободное волеизъявление.

В начале недели премьер Никол Пашинян призвал лишить оппозиционные силы, прошедшие в Национальное собрание, возможности работать. Их обвинили в подкупе избирателей, но те назвали подозрения сфабрикованными.