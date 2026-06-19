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"Сильная Армения" обратилась в КС для аннулирования результатов выборов - РИА Новости, 19.06.2026
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10:39 19.06.2026 (обновлено: 14:45 19.06.2026)
"Сильная Армения" обратилась в КС для аннулирования результатов выборов

"Сильная Армения" обратилась в КС с требованием аннулировать результаты выборов

© AP Photo / Anthony PizzoferratoЖители Еревана с флагами Армении на площади Республики
Жители Еревана с флагами Армении на площади Республики - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© AP Photo / Anthony Pizzoferrato
Жители Еревана с флагами Армении на площади Республики. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Оппозиционный блок "Сильная Армения" обратился в Конституционный суд с требованием аннулировать итоги парламентских выборов 7 июня.
  • Он сослался на массовые нарушения.
ЕРЕВАН, 19 июн — РИА Новости. Оппозиционный блок "Сильная Армения" обратился в Конституционный суд с требованием аннулировать итоги парламентских выборов 7 июня, сообщила представитель политической силы Марианна Каграманян.
"Блок, ссылаясь на массовые организованные нарушения, совершенные властями, требует признать недействительным решение ЦИК от 14 июня, <...> аннулировать результаты <...> либо назначить второй тур", — написала она в соцсети Facebook*.
Предприниматель, лидер партии Сильная Армения Самвел Карапетян - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
Карапетян объявил о начале консолидации оппозиции в Армении
17 июня, 21:56
По итогам голосования в парламент прошли три политические силы. Правящая партия "Гражданский договор" получила 64 мандата, блоки "Сильная Армения" и "Армения" — 29 и 12 соответственно.
В воскресенье шесть объединений признали избирательную кампанию нелегитимной. В их заявлении говорится, что выборы прошли в условиях, которые ставят под сомнение их свободный, справедливый и конкурентный характер.
Они пообещали действовать исключительно в рамках конституции, законов и демократических принципов, защищая право граждан страны на свободное волеизъявление.
В начале недели премьер Никол Пашинян призвал лишить оппозиционные силы, прошедшие в Национальное собрание, возможности работать. Их обвинили в подкупе избирателей, но те назвали подозрения сфабрикованными.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Нарек Карапетян - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
В партии "Сильная Армения" заявили, что народ поднимется против властей
18 июня, 22:48
 
АрменияВ миреРоссияПарламентские выборы в Армении в 2026 годуНикол Пашинян
 
 
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