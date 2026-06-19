Эксперт раскритиковал нарушения на выборах в Армении

Краткий пересказ от РИА ИИ Адвокат Худоян заявил, что масштабы нарушений на парламентских выборах в Армении предполагают аннулирование их итогов.

Семь политических сил, включая оппозиционный блок "Армения", подали иски в Конституционный суд, оспаривая итоги выборов.

Среди нарушений адвокат отметил политическую агитацию со стороны правоохранительной системы и неполное отражение расходов в финансовой отчетности правящей партии.

ЕРЕВАН, 19 июн – РИА Новости. Масштабы нарушений на парламентских выборах в Армении предполагают лишь одно решение - аннулирование их итогов, заявил журналистам адвокат Ованнес Худоян, представляющий в Конституционном суде республики интересы оппозиционного блока "Армения".

Как сообщили ранее в пятницу РИА Новости в Конституционном суде Армении , уже семь политических сил подали в суд иски, оспаривающие итоги парламентских выборов 7 июня.

"Выборы прошли с нарушениями, и мы требуем, чтобы результаты выборов были признаны недействительными… Выявленные нами нарушения имеют такой масштаб и носят такой системный характер, что этот вопрос не может быть решен какими-то отдельными промежуточными шагами", - заявил Худоян.

Среди множества нарушений он, в частности, отметил политическую агитацию со стороны правоохранительной системы. "Мы зафиксировали множество случаев, когда правоохранительные органы, следственные органы откровенно взаимодействовали в агитационных целях с представителями правящей силы, и это повлияло на весь ход выборов", - отметил адвокат.

Другая важная часть, по его словам, касается финансовой отчетности. "Мы считаем, что в отчете, представленном фондом правящей партии "Гражданский договор", не отражены все расходы. Кроме того, ряд мероприятий, проведенных за счет государственного бюджета, также должны были быть включены в расходы фонда", - заявил адвокат. Он добавил, что ключевым из этих мероприятий, использованных властями в агитационных целях, был военный парад 28 мая, который финансировался государством.