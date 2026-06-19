"Процветающая Армения" и блок "Армения" оспорили результаты выборов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Партия «Процветающая Армения» и блок «Армения» подают в Конституционный суд страны иски, оспаривающие результаты парламентских выборов.
- Правящей партии «Гражданский договор» достались 64 мандата, блокам «Сильная Армения» и «Армения» — 29 и 12 соответственно по итогам выборов, прошедших 7 июня.
- Партия премьер-министра Никола Пашиняна «Гражданский договор» сможет самостоятельно сформировать правительство.
ЕРЕВАН, 19 июн – РИА Новости. Партия "Процветающая Армения" и блок "Армения" подают в Конституционный суд страны иски, оспаривающие результаты парламентских выборов, которые прошли 7 июня, передает онлайн-издание 24news.am, ведущее прямой репортаж у здания КС.
Ранее аналогичные иски в Конституционный суд подали блок "Сильная Армения", партии "Крылья единства" и "Демократия, закон, дисциплина".
Согласно опубликованным 14 июня окончательным итогам выборов, в новый парламент Армении войдут три политические силы. Правящей партии "Гражданский договор" достались 64 мандата, блокам "Сильная Армения" и "Армения" - 29 и 12 соответственно. Партия премьера Никола Пашиняна сможет самостоятельно сформировать правительство. Партия "Процветающая Армения" не смогла преодолеть четырехпроцентный барьер по итогам выборов 7 июня и не проходит в парламент нового созыва, следует из окончательных данных армянского ЦИК.
Ранее оппозиционные силы заявили о намерении оспорить итоги выборов в конституционном суде Армении.