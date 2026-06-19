Более трети партий оспорили итоги выборов в Армении

Избиратели читают список депутатов у избирательного участка в Ереване во время парламентских выборов. Архивное фото

Избиратели читают список депутатов у избирательного участка в Ереване во время парламентских выборов

Краткий пересказ от РИА ИИ Семь политических сил, участвовавших в парламентских выборах в Армении, оспорили их итоги в Конституционном суде.

Прием заявлений окончен.

Всего в выборах участвовали 16 партий и два блока.

ЕРЕВАН, 19 июн — РИА Новости. Более трети партий, участвовавших в парламентских выборах в Армении, оспорили их итоги, сообщили РИА Новости в Конституционном суде.

"На данный момент заявления подали семь политических сил", — сказала собеседница агентства, уточнив, что прием заявлений завершен.

Выборы в стране прошли 7 июня, всего на них были представлены 16 партий и два блока. Сегодня в суд обратились:

"Сильная Армения", возглавляемая Самвелом Карапетяном;

"Армения" экс-президента Роберта Кочаряна;

"Процветающая Армения" предпринимателя Гагика Царукяна;

"Крылья единства" экс-омбудсмена Армана Татояна;

"Демократия, закон, дисциплина", созданная блогером Варданом Гукасяном;

прозападный "Союз защитников демократии во имя республики";

"Новая сила" экс-мэра Еревана Айка Марутяна.

По итогам выборов в парламент прошли три политические силы. Правящий "Гражданский договор" получил 64 мандата, блоки Карапетяна и Кочаряна — 29 и 12 соответственно.

На этой неделе премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал лишить оппозиционные силы, прошедшие в парламент, возможности работать. Власти обвинили их в подкупе избирателей, но руководство партий назвало эти подозрения сфабрикованными.