Рейтинг@Mail.ru
Более трети партий оспорили итоги выборов в Армении - РИА Новости, 19.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:29 19.06.2026 (обновлено: 19:57 19.06.2026)
Более трети партий оспорили итоги выборов в Армении

Семь политических сил в Армении оспорили итоги выборов в Конституционном суде

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкИзбиратели читают список депутатов у избирательного участка в Ереване во время парламентских выборов
Избиратели читают список депутатов у избирательного участка в Ереване во время парламентских выборов - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
Избиратели читают список депутатов у избирательного участка в Ереване во время парламентских выборов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Семь политических сил, участвовавших в парламентских выборах в Армении, оспорили их итоги в Конституционном суде.
  • Прием заявлений окончен.
  • Всего в выборах участвовали 16 партий и два блока.
ЕРЕВАН, 19 июн — РИА Новости. Более трети партий, участвовавших в парламентских выборах в Армении, оспорили их итоги, сообщили РИА Новости в Конституционном суде.
"На данный момент заявления подали семь политических сил", — сказала собеседница агентства, уточнив, что прием заявлений завершен.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
Власти Армении не собираются идти на внеочередные выборы, заявил Пашинян
18 июня, 12:20
Выборы в стране прошли 7 июня, всего на них были представлены 16 партий и два блока. Сегодня в суд обратились:
  • "Сильная Армения", возглавляемая Самвелом Карапетяном;
  • "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна;
  • "Процветающая Армения" предпринимателя Гагика Царукяна;
  • "Крылья единства" экс-омбудсмена Армана Татояна;
  • "Демократия, закон, дисциплина", созданная блогером Варданом Гукасяном;
  • прозападный "Союз защитников демократии во имя республики";
  • "Новая сила" экс-мэра Еревана Айка Марутяна.
По итогам выборов в парламент прошли три политические силы. Правящий "Гражданский договор" получил 64 мандата, блоки Карапетяна и Кочаряна — 29 и 12 соответственно.
Нарек Карапетян - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
В партии "Сильная Армения" заявили, что народ поднимется против властей
18 июня, 22:48
На этой неделе премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал лишить оппозиционные силы, прошедшие в парламент, возможности работать. Власти обвинили их в подкупе избирателей, но руководство партий назвало эти подозрения сфабрикованными.
А до этого, в воскресенье, шесть армянских партий и блоков признали избирательную кампанию нелегитимной. В их заявлении говорится, что голосование прошло в условиях, которые ставят под сомнение свободный, справедливый и конкурентный характер выборов. Оппозиция пообещала действовать исключительно в рамках конституции, законов и демократических принципов, защищая право граждан страны на свободное волеизъявление.
Самвел Карапетян - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
Карапетян рассказал о задержании оппозиционеров перед выборами в Армении
18 июня, 16:06
 
В миреАрменияСамвел КарапетянРоберт КочарянГагик ЦарукянПроцветающая АрменияПарламентские выборы в Армении в 2026 годуНикол ПашинянПартия "Гражданский договор"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала