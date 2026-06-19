Более трети партий оспорили итоги выборов в Армении

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Семь политических сил, участвовавших в парламентских выборах в Армении, оспорили их итоги в Конституционном суде.
- Прием заявлений окончен.
- Всего в выборах участвовали 16 партий и два блока.
ЕРЕВАН, 19 июн — РИА Новости. Более трети партий, участвовавших в парламентских выборах в Армении, оспорили их итоги, сообщили РИА Новости в Конституционном суде.
"На данный момент заявления подали семь политических сил", — сказала собеседница агентства, уточнив, что прием заявлений завершен.
Выборы в стране прошли 7 июня, всего на них были представлены 16 партий и два блока. Сегодня в суд обратились:
- "Сильная Армения", возглавляемая Самвелом Карапетяном;
- "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна;
- "Процветающая Армения" предпринимателя Гагика Царукяна;
- "Крылья единства" экс-омбудсмена Армана Татояна;
- "Демократия, закон, дисциплина", созданная блогером Варданом Гукасяном;
- прозападный "Союз защитников демократии во имя республики";
- "Новая сила" экс-мэра Еревана Айка Марутяна.
По итогам выборов в парламент прошли три политические силы. Правящий "Гражданский договор" получил 64 мандата, блоки Карапетяна и Кочаряна — 29 и 12 соответственно.
На этой неделе премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал лишить оппозиционные силы, прошедшие в парламент, возможности работать. Власти обвинили их в подкупе избирателей, но руководство партий назвало эти подозрения сфабрикованными.
А до этого, в воскресенье, шесть армянских партий и блоков признали избирательную кампанию нелегитимной. В их заявлении говорится, что голосование прошло в условиях, которые ставят под сомнение свободный, справедливый и конкурентный характер выборов. Оппозиция пообещала действовать исключительно в рамках конституции, законов и демократических принципов, защищая право граждан страны на свободное волеизъявление.