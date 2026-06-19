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Партия "Процветающая Армения" обжалует итоги выборов в парламент - РИА Новости, 19.06.2026
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13:59 19.06.2026
Партия "Процветающая Армения" обжалует итоги выборов в парламент

"Процветающая Армения" передаст в КС иск об обжаловании результатов выборов

© AP Photo / Anthony PizzoferratoЖители Еревана с флагами Армении на площади Республики
Жители Еревана с флагами Армении на площади Республики - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© AP Photo / Anthony Pizzoferrato
Жители Еревана с флагами Армении на площади Республики. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Партия "Процветающая Армения" передаст в Конституционный суд иск об обжаловании результатов парламентских выборов.
  • По заявлению представителя партии Иветы Тоноян, ЦИК принял незаконное решение и признал недействительными итоги голосования на трех избирательных участках, лишив партию возможности быть представленной в парламенте.
  • Согласно окончательным итогам выборов, в новый парламент Армении войдут три политические силы, при этом партия "Процветающая Армения" не смогла преодолеть четырехпроцентный барьер и не проходит в парламент нового созыва.
ЕРЕВАН, 19 июн – РИА Новости. Партия "Процветающая Армения" официально передаст в пятницу в Конституционный суд иск об обжаловании результатов парламентских выборов, сообщила представитель партии Ивета Тоноян.
"Уважаемые коллеги, сегодня в 16.30 (15.30 мск) заявление партии "Процветающая Армения", оспаривающее результаты выборов в Национальное собрание, будет официально передано в Конституционный суд", - написала Тоноян в соцсети Facebook*.
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Ранее она сообщила, что по итогам выборов партия набрала необходимое количество голосов и преодолела установленный четырехпроцентный проходной барьер, однако после этого Центральная избирательная комиссия своим незаконным решением признала недействительными итоги голосования на трех избирательных участках, в результате чего партия "Процветающая Армения" была искусственно лишена возможности быть представленной в парламенте.
Она добавила, что впоследствии ЦИК, нарушив требования закона, не провел переголосование на этих участках, тем самым во второй раз поправ принцип верховенства закона и избирательные права граждан.
Согласно опубликованным 14 июня окончательным итогам выборов, в новый парламент Армении войдут три политические силы. Правящей партии "Гражданский договор" достались 64 мандата, блокам "Сильная Армения" и "Армения" - 29 и 12 соответственно. Партия премьера Никола Пашиняна сможет самостоятельно сформировать правительство. Партия "Процветающая Армения" не смогла преодолеть четырехпроцентный барьер по итогам выборов 7 июня и не проходит в парламент нового созыва, следует из окончательных данных армянского ЦИК.
Ранее оппозиционные силы заявили о намерении оспорить итоги выборов в конституционном суде Армении.
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В миреАрменияРоссияНикол ПашинянПроцветающая АрменияПарламентские выборы в Армении в 2026 году
 
 
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