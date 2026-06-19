Партия "Процветающая Армения" обжалует итоги выборов в парламент

Краткий пересказ от РИА ИИ Партия "Процветающая Армения" передаст в Конституционный суд иск об обжаловании результатов парламентских выборов.

По заявлению представителя партии Иветы Тоноян, ЦИК принял незаконное решение и признал недействительными итоги голосования на трех избирательных участках, лишив партию возможности быть представленной в парламенте.

Согласно окончательным итогам выборов, в новый парламент Армении войдут три политические силы, при этом партия "Процветающая Армения" не смогла преодолеть четырехпроцентный барьер и не проходит в парламент нового созыва.

ЕРЕВАН, 19 июн – РИА Новости. Партия "Процветающая Армения" официально передаст в пятницу в Конституционный суд иск об обжаловании результатов парламентских выборов, сообщила представитель партии Ивета Тоноян.

"Уважаемые коллеги, сегодня в 16.30 (15.30 мск) заявление партии " Процветающая Армения ", оспаривающее результаты выборов в Национальное собрание, будет официально передано в Конституционный суд", - написала Тоноян в соцсети Facebook*.

Ранее она сообщила, что по итогам выборов партия набрала необходимое количество голосов и преодолела установленный четырехпроцентный проходной барьер, однако после этого Центральная избирательная комиссия своим незаконным решением признала недействительными итоги голосования на трех избирательных участках, в результате чего партия "Процветающая Армения" была искусственно лишена возможности быть представленной в парламенте.

Она добавила, что впоследствии ЦИК, нарушив требования закона, не провел переголосование на этих участках, тем самым во второй раз поправ принцип верховенства закона и избирательные права граждан.

Согласно опубликованным 14 июня окончательным итогам выборов, в новый парламент Армении войдут три политические силы. Правящей партии "Гражданский договор" достались 64 мандата, блокам "Сильная Армения" и "Армения" - 29 и 12 соответственно. Партия премьера Никола Пашиняна сможет самостоятельно сформировать правительство. Партия "Процветающая Армения" не смогла преодолеть четырехпроцентный барьер по итогам выборов 7 июня и не проходит в парламент нового созыва, следует из окончательных данных армянского ЦИК.

Ранее оппозиционные силы заявили о намерении оспорить итоги выборов в конституционном суде Армении.