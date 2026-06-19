Анохин: Смоленск стал площадкой обсуждения вопросов сохранения ОКН

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Вопросы сохранения объектов культурного наследия и формирование эффективных механизмов их вовлечения в экономический оборот обсудили в пятницу в Смоленске, сообщил губернатор региона Василий Анохин.

Областной центр стал площадкой для проведения выездного совещания экспертной группы по совершенствованию правового регулирования "Вовлечение объектов культурного наследия в хозяйственный оборот" Совета Федерации РФ. В совещании также приняли участие представители Государственной думы, федеральных институтов развития, деловых объединений, экспертного сообщества и инвесторы.

Ключевые исторические события страны оставили глубокий след в культурном и историческом наследии региона, подчеркнул губернатор.

"Смоленск, впервые упомянутый в летописях в 863 году, на протяжении веков являлся важнейшим центром на торговом пути "из варяг в греки". До наших дней сохранились уникальные памятники архитектуры, включая храмы XII века, Смоленскую крепостную стену XVI века, а также Свято-Успенский кафедральный собор – одну из главных духовных святынь России. Сегодня в Смоленске насчитывается более 460 объектов культурного наследия, а в целом по региону – свыше 4,3 тысячи", – написал Анохин в своем канале на платформе "Макс".

В ходе заседания участники отметили необходимость дальнейшего снижения административных барьеров в сфере сохранения культурного наследия. В частности, достигнута договоренность о разработке единых методических рекомендаций для регионов.