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Анохин: Смоленск стал площадкой обсуждения вопросов сохранения ОКН - РИА Новости, 19.06.2026
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Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
21:39 19.06.2026
Анохин: Смоленск стал площадкой обсуждения вопросов сохранения ОКН

Анохин: в Смоленске обсудили вопросы сохранения объектов культурного наследия

© РИА Новости / Виталий БелоусовГубернатор Смоленской области Василий Анохин
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Губернатор Смоленской области Василий Анохин. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Вопросы сохранения объектов культурного наследия и формирование эффективных механизмов их вовлечения в экономический оборот обсудили в пятницу в Смоленске, сообщил губернатор региона Василий Анохин.
Областной центр стал площадкой для проведения выездного совещания экспертной группы по совершенствованию правового регулирования "Вовлечение объектов культурного наследия в хозяйственный оборот" Совета Федерации РФ. В совещании также приняли участие представители Государственной думы, федеральных институтов развития, деловых объединений, экспертного сообщества и инвесторы.
Ключевые исторические события страны оставили глубокий след в культурном и историческом наследии региона, подчеркнул губернатор.
"Смоленск, впервые упомянутый в летописях в 863 году, на протяжении веков являлся важнейшим центром на торговом пути "из варяг в греки". До наших дней сохранились уникальные памятники архитектуры, включая храмы XII века, Смоленскую крепостную стену XVI века, а также Свято-Успенский кафедральный собор – одну из главных духовных святынь России. Сегодня в Смоленске насчитывается более 460 объектов культурного наследия, а в целом по региону – свыше 4,3 тысячи", – написал Анохин в своем канале на платформе "Макс".
В ходе заседания участники отметили необходимость дальнейшего снижения административных барьеров в сфере сохранения культурного наследия. В частности, достигнута договоренность о разработке единых методических рекомендаций для регионов.
"Они позволят выстроить эффективный механизм взаимодействия между органами власти, инвесторами и надзорными структурами. Практическим результатом сегодняшнего совещания должно стать вовлечение в хозяйственный оборот конкретных объектов культурного наследия. Для этого необходима консолидация усилий федерального центра, регионов и бизнеса", – подчеркнул Анохин.
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
Анохин обсудил сохранение исторических объектов с замминистра культуры
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Смоленская областьРоссияВасилий АнохинСовет Федерации РФСмоленск
 
 
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