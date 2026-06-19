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Новый корпус медцентра для спортсменов и детей открыли в Анапе - РИА Новости, 19.06.2026
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Краснодарский край
 
10:24 19.06.2026
Новый корпус медцентра для спортсменов и детей открыли в Анапе

Новый корпус медцентра для спортсменов и детей открыли в спортцентре в Анапе

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкВид на город Анапа
Вид на город Анапа - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Анапе открыли новый корпус медицинского центра на территории спортивно-учебно-оздоровительного центра.
  • В открытии нового корпуса приняли участие помощник президента России Николай Патрушев, руководитель Федерального медико-биологического агентства РФ Вероника Скворцова и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
  • В новом здании будет функционировать детский стационар с педиатрическим отделением, операционным блоком и другими необходимыми зонами.
КРАСНОДАР, 19 июн - РИА Новости. Новый корпус медицинского центра открыли в спортивно-учебно-оздоровительном центре в Анапе, рассказали журналистам в пресс-службе администрации Краснодарского края.
В открытии нового корпуса приняли участие помощник президента России Николай Патрушев, руководитель Федерального медико-биологического агентства РФ Вероника Скворцова и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
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Анапе открыли новый корпус медицинского центра. Гости осмотрели медицинский центр на территории спортивно-учебно-оздоровительного центра и оценили перспективы его развития после открытия нового корпуса", - сказали журналистам в пресс-службе администрации региона.
Глава Кубани отметил, что центр 20 лет назад строили для подготовки сборной России, теперь же его инфраструктура доступна не только профессиональным и юным спортсменам, но также жителям и гостям Анапы.
"Сегодня здесь есть все необходимое для тренировок волейболистов, баскетболистов, борцов, боксеров и гимнастов. Сегодня открыли новый корпус, где будут помогать детям. Теперь в Анапе можно не просто отдохнуть всей семьей, но и получить высококвалифицированное лечение. Это новый уровень курорта, и благодаря таким объектам Краснодарский край становится центром не только оздоровительного, но и медицинского туризма", - сказал Кондратьев на открытии нового корпуса.
В пресс-службе администрации края рассказали журналистам, что в новом здании будет функционировать детский стационар. На первом этаже организованы регистратура, зоны ожидания, гардероб, а также приемно-смотровые боксы. Второй этаж займет педиатрическое отделение, где родители смогут находиться рядом со своими детьми во время лечения. Третий этаж нового корпуса отведен под операционный блок.
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