Новый корпус медцентра для спортсменов и детей открыли в Анапе

Краткий пересказ от РИА ИИ В Анапе открыли новый корпус медицинского центра на территории спортивно-учебно-оздоровительного центра.

В открытии нового корпуса приняли участие помощник президента России Николай Патрушев, руководитель Федерального медико-биологического агентства РФ Вероника Скворцова и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

В новом здании будет функционировать детский стационар с педиатрическим отделением, операционным блоком и другими необходимыми зонами.

КРАСНОДАР, 19 июн - РИА Новости. Новый корпус медицинского центра открыли в спортивно-учебно-оздоровительном центре в Анапе, рассказали журналистам в пресс-службе администрации Краснодарского края.

"В Анапе открыли новый корпус медицинского центра. Гости осмотрели медицинский центр на территории спортивно-учебно-оздоровительного центра и оценили перспективы его развития после открытия нового корпуса", - сказали журналистам в пресс-службе администрации региона.

Глава Кубани отметил, что центр 20 лет назад строили для подготовки сборной России, теперь же его инфраструктура доступна не только профессиональным и юным спортсменам, но также жителям и гостям Анапы.

"Сегодня здесь есть все необходимое для тренировок волейболистов, баскетболистов, борцов, боксеров и гимнастов. Сегодня открыли новый корпус, где будут помогать детям. Теперь в Анапе можно не просто отдохнуть всей семьей, но и получить высококвалифицированное лечение. Это новый уровень курорта, и благодаря таким объектам Краснодарский край становится центром не только оздоровительного, но и медицинского туризма", - сказал Кондратьев на открытии нового корпуса.