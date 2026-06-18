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Третья ракетка мира Зверев вышел в четвертьфинал турнира в Халле - РИА Новости Спорт, 18.06.2026
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Теннис
 
18:17 18.06.2026
Третья ракетка мира Зверев вышел в четвертьфинал турнира в Халле

Александр Зверев вышел в четвертьфинал теннисного турнира в Халле

© Фотография из соцсетейАлександр Зверев
Александр Зверев - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© Фотография из соцсетей
Александр Зверев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александр Зверев обыграл Янника Ханфмана во втором круге травяного турнира категории ATP 500 в Халле.
  • Встреча завершилась со счетом 6:3, 7:6 (7:4) в пользу Зверева.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Немецкий теннисист Александр Зверев обыграл своего соотечественника Янника Ханфмана во втором круге травяного турнира категории ATP 500 в Халле (Германия), призовой фонд которого превышает 2,5 млн евро.
Встреча завершилась со счетом 6:3, 7:6 (7:4) в пользу третьей ракетки мира Зверева. Ханфман занимает 59-ю строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Спортсмены провели на корте 1 час 21 минуту.
Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP)
Halle Open
18 июня 2026 • начало в 16:50
Завершен
Александр Зверев
2 : 06:37:6
Янник Ханфман
Календарь Турнирная таблица История встреч
В четвертьфинале Зверев сыграет с победителем встречи между бельгийцем Рафаэлем Коллиньоном и итальянцем Маттиа Беллуччи.
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ТеннисСпортГерманияАлександр ЗверевАссоциация теннисистов-профессионалов (ATP)
 
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