Журова сообщила о попытке организации матча КХЛ против НХЛ

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова заявила РИА Новости, что рассматривалась возможность организации матча игроков Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Ранее глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Роберт Эйджи сообщил на ПМЭФ, что хоккейный матч между российскими и американскими игроками пройдет 1 июля в Москве, он будет приурочен к 250-летию США.
"Пока не знаю точного состава участников этого матча, но если в нем примут участие игроки НХЛ, будет хорошо. Американская сторона тоже должна собрать достойный состав. Есть практика, когда, соответственно, любители играют с профессионалами в одних командах. Изначально мы думали, что организуется матч КХЛ против НХЛ, но, к сожалению, организационно это очень непросто. Пока сезон не закончится, вообще говорить не о чем, а мы это обсуждали, когда сезоны были в разгаре. Но первый раз попробовать на смеси любителей-профессионалов тоже очень хорошо. Сейчас, видимо, появилась возможность, что с каким-то составом профессионалов такой матч состоится", - сказала Журова.