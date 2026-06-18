Журова сообщила о попытке организации матча КХЛ против НХЛ

"Пока не знаю точного состава участников этого матча, но если в нем примут участие игроки НХЛ, будет хорошо. Американская сторона тоже должна собрать достойный состав. Есть практика, когда, соответственно, любители играют с профессионалами в одних командах. Изначально мы думали, что организуется матч КХЛ против НХЛ, но, к сожалению, организационно это очень непросто. Пока сезон не закончится, вообще говорить не о чем, а мы это обсуждали, когда сезоны были в разгаре. Но первый раз попробовать на смеси любителей-профессионалов тоже очень хорошо. Сейчас, видимо, появилась возможность, что с каким-то составом профессионалов такой матч состоится", - сказала Журова.