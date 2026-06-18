Врач предупредила, что после перелета вредно есть жирное мясо и бобовые

По словам врача, во время полета в салоне самолета снижено давление, из-за чего кишечник расширяется за счет газов, а неподвижность замедляет перистальтику. К этому добавляется обезвоживание, и все это может привести к вздутию и обострению хронических заболеваний ЖКТ, предупредила Павлова. Она также отметила, что в первые три-четыре часа после перелета лучше ограничиться легкой теплой пищей - овощным супом-пюре, бульоном, тушеными овощами или крупами. Важно пить больше воды, а от кофе и газированных напитков на это время стоит отказаться, заключила врач.