Врач предупредила, что после перелета вредно есть жирное мясо и бобовые

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Употребление жирного мяса и бобовых сразу после авиаперелета может ухудшить состояние ЖКТ и спровоцировать обострение хронических заболеваний, предупредила врач общей практики, гастроэнтеролог, нутрициолог и гериатр Елена Павлова.
- Во время полета сниженное давление в салоне приводит к расширению кишечника за счет газов, а неподвижность замедляет перистальтику, что может вызвать вздутие и обострение заболеваний ЖКТ.
- В первые три-четыре часа после перелета рекомендуется ограничиться легкой теплой пищей и пить больше воды, отказавшись от кофе и газированных напитков.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Употребление жирного мяса и бобовых сразу после авиаперелета может ухудшить состояние ЖКТ и спровоцировать обострение хронических заболеваний, заявила врач общей практики, гастроэнтеролог, нутрициолог и гериатр Елена Павлова.
"После авиаперелета многие сталкиваются с ощущением тяжести в животе, вздутием и дискомфортом, даже если в полете питались привычной едой. Сразу после приземления для пищеварения вредна тяжелая пища в виде жирного мяса, бобовых, сырых овощей. Непереваренные остатки начинают бродить, усиливая газообразование и дискомфорт", - сказала Павлова NEWS.ru.
По словам врача, во время полета в салоне самолета снижено давление, из-за чего кишечник расширяется за счет газов, а неподвижность замедляет перистальтику. К этому добавляется обезвоживание, и все это может привести к вздутию и обострению хронических заболеваний ЖКТ, предупредила Павлова. Она также отметила, что в первые три-четыре часа после перелета лучше ограничиться легкой теплой пищей - овощным супом-пюре, бульоном, тушеными овощами или крупами. Важно пить больше воды, а от кофе и газированных напитков на это время стоит отказаться, заключила врач.
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17 сентября 2024, 04:15