В Кировской области спасли ребенка, вышедшего на железную дорогу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Железнодорожники спасли шестилетнего ребенка, вышедшего на пути в Кировской области.
- Локомотивная бригада применила экстренное торможение и остановила состав в пяти метрах от мальчика.
- Владислав Владыкин и Игорь Березин представлены к наградам руководства Горьковской железной дороги за спасение ребенка.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 июн - РИА Новости. Железнодорожники спасли шестилетнего ребенка, вышедшего на пути в Кировской области, сумев остановить локомотив в пяти метрах от мальчика, сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги.
"Локомотивная бригада депо Лянгасово Горьковской железной дороги в лице машиниста Владислава Владыкина и помощника машиниста Игоря Берзина, следуя по маршруту Балезино – Лянгасово, заметили ребенка, находившегося на путях перегона Зуевка – Ардаши. Железнодорожники применили экстренное торможение, что спасло жизнь ребенку", - говорится в сообщении.
Как отметили в пресс-службе, состав удалось остановить за пять метров до сближения с малышом.
Локомотивная бригада забрала мальчика из опасной зоны и доставила на станцию Лянгасово, где передала сотрудникам транспортной полиции, которые разыскали родителей мальчика и благополучно вернули семье.
Пресс-служба ГЖД подчеркнула, что за спасение ребенка Владислав Владыкин и Игорь Березин представлены к наградам руководства Горьковской железной дороги.