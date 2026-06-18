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В Кировской области спасли ребенка, вышедшего на железную дорогу - РИА Новости, 18.06.2026
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17:09 18.06.2026
В Кировской области спасли ребенка, вышедшего на железную дорогу

В Кировской области спасли вышедшего на железную дорогу шестилетнего ребенка

© Фото : Про ГЖД/TelegramМашинист локомотива, спасший ребенка на железнодорожных путях в Кировской области
Машинист локомотива, спасший ребенка на железнодорожных путях в Кировской области - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© Фото : Про ГЖД/Telegram
Машинист локомотива, спасший ребенка на железнодорожных путях в Кировской области
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Железнодорожники спасли шестилетнего ребенка, вышедшего на пути в Кировской области.
  • Локомотивная бригада применила экстренное торможение и остановила состав в пяти метрах от мальчика.
  • Владислав Владыкин и Игорь Березин представлены к наградам руководства Горьковской железной дороги за спасение ребенка.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 июн - РИА Новости. Железнодорожники спасли шестилетнего ребенка, вышедшего на пути в Кировской области, сумев остановить локомотив в пяти метрах от мальчика, сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги.
"Локомотивная бригада депо Лянгасово Горьковской железной дороги в лице машиниста Владислава Владыкина и помощника машиниста Игоря Берзина, следуя по маршруту Балезино – Лянгасово, заметили ребенка, находившегося на путях перегона Зуевка – Ардаши. Железнодорожники применили экстренное торможение, что спасло жизнь ребенку", - говорится в сообщении.
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Как отметили в пресс-службе, состав удалось остановить за пять метров до сближения с малышом.
Локомотивная бригада забрала мальчика из опасной зоны и доставила на станцию Лянгасово, где передала сотрудникам транспортной полиции, которые разыскали родителей мальчика и благополучно вернули семье.
Пресс-служба ГЖД подчеркнула, что за спасение ребенка Владислав Владыкин и Игорь Березин представлены к наградам руководства Горьковской железной дороги.
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ПроисшествияКировская областьБалезиноГорьковская железная дорога
 
 
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