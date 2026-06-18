Рейтинг@Mail.ru
Заявление Зеленского на саммите G7 вызвало недовольство на Западе - РИА Новости, 18.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:16 18.06.2026
Заявление Зеленского на саммите G7 вызвало недовольство на Западе

Доктороу: заявления Зеленского на саммите G7 были политическим театром

© AP Photo / Vadim GhirdaВладимир Зеленский на саммите G7 во Франции
Владимир Зеленский на саммите G7 во Франции - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© AP Photo / Vadim Ghirda
Владимир Зеленский на саммите G7 во Франции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Эксперт по международным отношениям Гилберт Доктороу заявил, что Владимир Зеленский попытался придать себе значимости, говоря на саммите «Большой семерки» о встречах с американским президентом Дональдом Трампом.
  • По словам эксперта, высказывания Зеленского направлены на создание образа значимого политического деятеля в западных СМИ.
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский попытался придать себе значимости, говоря на саммите "Большой семерки" о встречах с американским президентом Дональдом Трампом, заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom эксперт по международным отношениям Гилберт Доктороу.
«
"Это все политический театр. Ни на что это не влияет", — указал он.
Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
Разногласия по Украине могут сорвать саммит лидеров ЕС, пишет FT
Вчера, 09:36
Эксперт подчеркнул, что подобные высказывания направлены на то, чтобы в западных СМИ ему предавали образ значимого политического деятеля, хотя сам он устроил диктатуру на Украине.
Schweiz heute писала, что Трамп демонстративно проигнорировал Зеленского на саммите G7.
Саммит "Большой семерки" проходил 15-17 июня во французском курортном городе Эвиан-ле-Бен, недалеко от границы со Швейцарией.
Военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
На Украине дезертиры покупают документы погибших мобилизованных
Вчера, 07:27
 
В миреУкраинаШвейцарияВладимир ЗеленскийДональд ТрампG7
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала