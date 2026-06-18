Краткий пересказ от РИА ИИ
- Эксперт по международным отношениям Гилберт Доктороу заявил, что Владимир Зеленский попытался придать себе значимости, говоря на саммите «Большой семерки» о встречах с американским президентом Дональдом Трампом.
- По словам эксперта, высказывания Зеленского направлены на создание образа значимого политического деятеля в западных СМИ.
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский попытался придать себе значимости, говоря на саммите "Большой семерки" о встречах с американским президентом Дональдом Трампом, заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom эксперт по международным отношениям Гилберт Доктороу.
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"Это все политический театр. Ни на что это не влияет", — указал он.
Эксперт подчеркнул, что подобные высказывания направлены на то, чтобы в западных СМИ ему предавали образ значимого политического деятеля, хотя сам он устроил диктатуру на Украине.
Schweiz heute писала, что Трамп демонстративно проигнорировал Зеленского на саммите G7.
Саммит "Большой семерки" проходил 15-17 июня во французском курортном городе Эвиан-ле-Бен, недалеко от границы со Швейцарией.