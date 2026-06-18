Для чего Варшава ведет такую информационную работу со своей и международной общественностью, очевидно. Ей нужно под благовидным предлогом окончательно свалить с украинского поля битвы. В этом направлении Польша идет уже давно. От участия в "коалиции желающих" страна отказалась, и польские политики от всех системных партий и противоборствующих ветвей власти заверили, что польских войск на Украине не будет. Про оружие ранее было сказано: все, что можно было, Польша Киеву уже поставила и получила на это от киевского режима плевок в лицо и черную неблагодарность. Теперь ей надо перевооружать свою армию.