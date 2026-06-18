Зеленский — не орел: Польша дезертирует с поля битвы с Россией

Польша дважды за неделю отказалась поставлять оружие киевскому режиму. Эти факты намного важнее раздутой польскими властями шумихи вокруг лишения Владимира Зеленского ордена Белого орла — главной государственной награды страны. Сознательно подогреваемое сверху национальное возмущение героизацией бандеровцев на Украине — кампания прикрытия. Ее цель — закамуфлировать решение Варшавы бежать с украинского фронта войны с Россией, пока не поздно.
Ценностный момент в политике Варшавы нельзя ни вовсе отрицать, ни переоценивать. Да, поляков глубоко возмущает героизация в постсоветской Украине организаторов геноцида польского народа — Волынской резни. Да, украинский национализм признан в Польше преступной идеологией и запрещен наравне с нацизмом и коммунизмом. Да, за демонстрацию бандеровской символики и известную славящую Украину и ее "героев" кричалку там сегодня можно присесть.
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17 июня, 08:00
Но все это не мешало Польше поддерживать самый радикальный украинский национализм, покуда он направлен строго против России. Будущие добровольческие батальоны несколько лет столовались на польских тренировочных базах, и хозяева принимали их со всеми нацистскими татуировками и известным иконостасом "героев". Лидер польских консерваторов Ярослав Качиньский гулял на Майдане, и портреты Степана Бандеры на каждом шагу его не смущали.
Поэтому если сейчас официальная Варшава посчитала нужным оскорбиться присвоением бригаде ВСУ обозначения "имени героев УПА*", значит, ей это выгодно. Под прикрытием и предлогом раздутого скандала польская власть бодро шагает прочь от европейского курса на поддержку режима Зеленского.
В течение недели Польша дважды отказалась поставлять оружие Киеву. Сперва польское Минобороны назвало дезинформацией разговоры о передаче на Украину военной техники, купленной на кредит от Евросоюза. Глава министерства уверил народ, что арсенал закуплен строго на перевооружение польской армии и в ВСУ "никакая военная техника и никакая часть этой техники не попадет". Затем Польша отказалась передавать Киеву истребители МиГ-29, которые в самом деле были предназначены для отправки на Украину.
Параллельно этому транслируется сериал вокруг того, лишат ли Зеленского ордена Белого орла. Президент Кароль Навроцкий намеренно затягивает интригу и тянет с решением — запустил обратный отсчет и с хронометром в руках ждет от Зеленского извинений.
Пока электорат развлекается и делает ставки, в польском общественном мнении аккуратно, но верно формируют антиукраинские настроения. Согласно опросам, отношение к Украине ухудшилось у абсолютного большинства поляков.
Польше скандал с Зеленским сейчас очень выгоден. Это понимает и сам Зеленский, который решил от греха подальше лететь на саммит "Большой семерки" через Молдавию, а не через Польшу, как он всегда попадал в Европу. Варшава в сегодняшней ситуации запросто может не пустить в свое воздушное пространство украинский борт номер один. Абсолютно бесплатный и суперэффективный способ устроить скандал на весь мир, донеся до всех союзников по НАТО и ЕС свою позицию о недопустимости героизации убийц польского населения Западной Украины.
Для чего Варшава ведет такую информационную работу со своей и международной общественностью, очевидно. Ей нужно под благовидным предлогом окончательно свалить с украинского поля битвы. В этом направлении Польша идет уже давно. От участия в "коалиции желающих" страна отказалась, и польские политики от всех системных партий и противоборствующих ветвей власти заверили, что польских войск на Украине не будет. Про оружие ранее было сказано: все, что можно было, Польша Киеву уже поставила и получила на это от киевского режима плевок в лицо и черную неблагодарность. Теперь ей надо перевооружать свою армию.
После Анкориджа ни президент Навроцкий, ни премьер Дональд Туск не поехали в Белый дом вместе с лидерами Западной Европы просить за Зеленского перед Дональдом Трампом. Хотя обычно польские политики очень обижаются, когда крупнейшие западноевропейские страны обсуждают Украину и Россию без них, и неизменно ценят возможность встретиться с президентом США, а в нынешней политической ситуации считают стратегическим союзником Варшавы лично Дональда Трампа. Но от гиблого украинского вопроса поляки предпочли держаться подальше. Причем этот вопрос гиблый конкретно для них.
Полякам понятно, что Украина рано или поздно все равно проиграет. Понятно, что Европа с этим не примирится и будет изыскивать другие возможности нанести России стратегическое поражение на поле боя. И понятно, что с исчерпанием украинского ресурса следующим таким полем боя станет Польша.
Немцев или чиновников Еврокомиссии подобный сценарий вполне устраивает. В том числе поэтому они такие боевые. Берлин или Брюссель с Россией не граничат, ПВО худо-бедно они себе наладят. То есть предполагается, что война, которую затевают в европейских столицах, самих зачинщиков не затронет. А вот Польшу очень даже. И поляки, понимая это, уже вовсю думают, как бы аккуратнее слиться с темы. Пока не поздно.
* Организация, признанная экстремистской и запрещенная на территории России.