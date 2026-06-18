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Предложения России по иранскому кризису остаются на столе, заявила Захарова - РИА Новости, 18.06.2026
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16:56 18.06.2026
Предложения России по иранскому кризису остаются на столе, заявила Захарова

Захарова: предложения России по урегулированию кризиса в Иране остаются на столе

© Фото : МИД РоссииОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© Фото : МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мария Захарова заявила, что предложения России по урегулированию иранского кризиса остаются актуальными.
  • Она отметила, что пока не время вдаваться в детали предложений, так как переговорный процесс не завершен.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Предложения России по урегулированию иранского кризиса остаются "на столе" и все еще могут быть востребованы, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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"Наш неизменный настрой на урегулирование иранского кризиса подкреплен конкретными практическими предложениями, которые остаются "на столе" и по нашей оценке могут быть все еще востребованы", - сказала Захарова в ходе брифинга.
"В детали вдаваться, наверное, пока не время, поскольку переговорный процесс не завершен", - добавила она.
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В миреРоссияМария ЗахароваИранМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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