Предложения России по иранскому кризису остаются на столе, заявила Захарова

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мария Захарова заявила, что предложения России по урегулированию иранского кризиса остаются актуальными.
- Она отметила, что пока не время вдаваться в детали предложений, так как переговорный процесс не завершен.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Предложения России по урегулированию иранского кризиса остаются "на столе" и все еще могут быть востребованы, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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"Наш неизменный настрой на урегулирование иранского кризиса подкреплен конкретными практическими предложениями, которые остаются "на столе" и по нашей оценке могут быть все еще востребованы", - сказала Захарова в ходе брифинга.
"В детали вдаваться, наверное, пока не время, поскольку переговорный процесс не завершен", - добавила она.