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Россия будет защищать память о героях ВОВ, заявила Захарова - РИА Новости, 18.06.2026
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16:13 18.06.2026
Россия будет защищать память о героях ВОВ, заявила Захарова

Захарова: Россия будет защищать память о героях Великой Отечественной войны

© Фото : МИД РоссииОфициальный представитель МИД РФ Мария Захарова
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© Фото : МИД России
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия будет защищать память о героях Великой Отечественной войны и обелиски от осквернения, уничтожения и разграбления, заявила Мария Захарова.
  • Россия законодательно признала преступления нацистов против народов СССР геноцидом и будет добиваться аналогичного признания от стран Запада.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Россия будет защищать память о героях Великой Отечественной войны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«
"Мы будем защищать обелиски (героям Великой Отечественной войны - ред.) от осквернения, уничтожения, разграбления. Будем защищать историческую память всего мира", - сказала она в ходе брифинга.
Захарова отметила, что Россия законодательно признала преступления нацистов против народов СССР геноцидом и будет добиваться от стран Запада аналогичного признания.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия будет добиваться, чтобы преступления нацистов против граждан СССР мировое сообщество признало геноцидом.
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ОбществоРоссияСССРМария ЗахароваСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Великая Отечественная война (1941-1945)
 
 
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