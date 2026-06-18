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Захарова высказалась о "сходке" европейских стран с Киевом по теме БПЛА - РИА Новости, 18.06.2026
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Захарова высказалась о "сходке" европейских стран с Киевом по теме БПЛА

Захарова: Сходка ЕС с Киевом подтверждает их стремление наносить удары по России

© Фото : МИД РоссииОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© Фото : МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мария Захарова заявила, что сходка европейских стран с Киевом по теме беспилотников подтверждает их стремление наносить удары по территории России.
  • По ее словам, на предложение Зеленского о сотрудничестве по беспилотникам, включая их совместное производство и тестирование, откликнулись Латвия и Норвегия.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Сходка европейских стран с Киевом по теме беспилотников подтверждает их стремление наносить удары по территории России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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"Девятого июня в Таллине состоялась сходка... североатлантической восьмерки, где вопросом повестки стали украинские дроны. Почетным гостем стал, как всегда, Зеленский и, по сообщениям СМИ, продвигал идею пакетного предложения сотрудничества по беспилотникам. Речь шла об их совместном производстве с возможностью тестирования... Иными словами, Зеленский предлагал сообща с Европейским союзом наносить удары вглубь России", - заявила Захарова на брифинге.
По ее словам, на это предложение откликнулись Латвия и Норвегия.
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