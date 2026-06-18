Захарова высказалась о "сходке" европейских стран с Киевом по теме БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мария Захарова заявила, что сходка европейских стран с Киевом по теме беспилотников подтверждает их стремление наносить удары по территории России.
- По ее словам, на предложение Зеленского о сотрудничестве по беспилотникам, включая их совместное производство и тестирование, откликнулись Латвия и Норвегия.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Сходка европейских стран с Киевом по теме беспилотников подтверждает их стремление наносить удары по территории России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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"Девятого июня в Таллине состоялась сходка... североатлантической восьмерки, где вопросом повестки стали украинские дроны. Почетным гостем стал, как всегда, Зеленский и, по сообщениям СМИ, продвигал идею пакетного предложения сотрудничества по беспилотникам. Речь шла об их совместном производстве с возможностью тестирования... Иными словами, Зеленский предлагал сообща с Европейским союзом наносить удары вглубь России", - заявила Захарова на брифинге.