Армян будут учить воевать с Россией, заявила Захарова

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"Ни для кого не секрет, что в ходе такого рода тренировок именно наша страна позиционируется как вероятный противник. Армянских военных будут учить воевать против России. Когда-то такое нельзя было даже себе вообразить", - сказала Захарова в ходе брифинга.