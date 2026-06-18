Рейтинг@Mail.ru
Армян будут учить воевать с Россией, заявила Захарова - РИА Новости, 18.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:02 18.06.2026
Армян будут учить воевать с Россией, заявила Захарова

Захарова: когда-то нельзя было представить, что армян будут учить воевать с РФ

© Фото : МИД РоссииОфициальный представитель МИД РФ Мария Захарова
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© Фото : МИД России
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мария Захарова заявила, что цель совместных учений Еревана с НАТО — учить армян воевать с Россией.
  • Учения Eagle Partner-2026 с участием армянских, американских, французских и греческих военнослужащих стартовали в Армении.
  • Официальный представитель МИД России подчеркнула, что в России проживает множество этнических армян, которые считают Россию и Армению общим историко-культурным пространством.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Когда-то нельзя было даже представить, что армян будут учить воевать с Россией, но именно такая цель стоит за совместными учениями Еревана с НАТО, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Как сообщала пресс-служба минобороны Армении, учения Eagle Partner-2026 с участием армянских, американских, французских и греческих военнослужащих стартовали в среду в Армении.
«
"Ни для кого не секрет, что в ходе такого рода тренировок именно наша страна позиционируется как вероятный противник. Армянских военных будут учить воевать против России. Когда-то такое нельзя было даже себе вообразить", - сказала Захарова в ходе брифинга.
Как подчеркнула официальный представитель МИД России, в РФ проживает множество этнических армян, которые не собираются "делить сердце напополам" и считают и Россию, и Армению общим историко-культурным пространством.
Флаг Армении - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
Захарова прокомментировала сотрудничество Армении с западными странами
28 мая, 14:49
 
В миреРоссияАрменияЕреванМария ЗахароваНАТОМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала