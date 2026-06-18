Армян будут учить воевать с Россией, заявила Захарова

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мария Захарова заявила, что цель совместных учений Еревана с НАТО — учить армян воевать с Россией.
- Учения Eagle Partner-2026 с участием армянских, американских, французских и греческих военнослужащих стартовали в Армении.
- Официальный представитель МИД России подчеркнула, что в России проживает множество этнических армян, которые считают Россию и Армению общим историко-культурным пространством.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Когда-то нельзя было даже представить, что армян будут учить воевать с Россией, но именно такая цель стоит за совместными учениями Еревана с НАТО, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Как сообщала пресс-служба минобороны Армении, учения Eagle Partner-2026 с участием армянских, американских, французских и греческих военнослужащих стартовали в среду в Армении.
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"Ни для кого не секрет, что в ходе такого рода тренировок именно наша страна позиционируется как вероятный противник. Армянских военных будут учить воевать против России. Когда-то такое нельзя было даже себе вообразить", - сказала Захарова в ходе брифинга.
Как подчеркнула официальный представитель МИД России, в РФ проживает множество этнических армян, которые не собираются "делить сердце напополам" и считают и Россию, и Армению общим историко-культурным пространством.